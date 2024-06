EQS-News: R. STAHL Aufsichtsrat bestellt Tobias Popp zum Vorstandmitglied

EQS-News: R. Stahl AG / Schlagwort(e): Personalie

R. STAHL Aufsichtsrat bestellt Tobias Popp zum Vorstandmitglied



12.06.2024

R.STAHL Aufsichtsrat bestellt Tobias Popp zum Vorstandmitglied

Tobias Popp wird zum 1. September 2024 Chief Commercial Officer (CCO) mit den Verantwortungsbereichen Sales, Marketing & Portfolio sowie IT

Interne Besetzung des Vorstands als Zeichen für Kontinuität und konsequente Strategieumsetzung

Waldenburg, 12. Juni 2024 – Der Aufsichtsrat der R. STAHL AG hat Tobias Popp (51) zum 1. September 2024 zum neuen Vorstandsmitglied bestellt. Er wird als Chief Commercial Officer (CCO) die Bereiche Sales, Marketing & Portfolio sowie IT verantworten. Der Vertrag hat eine Laufzeit von drei Jahren.

Seine Karriere bei R. STAHL startete der gelernte Elektrotechnikmeister, technische Betriebswirt und erfahrene Manager 2008 (nach Stationen u.a. bei Veith Elektro, Cooper Industries, GSI sowie Gebhardt/Nicotra) als Key Account Manager für den Vertrieb von Systemlösungen. Mit der Leitung der Abteilung für „Kundenspezifische Applikationslösungen“ und der Bereiche „System and Integrated Solutions“ sowie „Installation and Control“ erweiterte Tobias Popp seinen Wirkungskreis kontinuierlich. Seit 2018 verantwortet er die globalen Vertriebsaktivitäten des Explosionsschutz-Spezialisten, zuletzt einschließlich der Funktionen Marketing & Portfolio.

Tobias Popp begleitete verschiedene Transformationsprozesse und führte neue Strukturen und Prozesse ein, wie beispielsweise die konzernweite Matrixorganisation. Damit trug er entscheidend zur Umsetzung der Konzernstrategie bei. Mit der Implementierung des Vertriebsprogramms Sales Excellence hat R. STAHL einen zukunftsorientierten Vertriebsansatz etabliert, der trotz Pandemie und Lieferkettenproblematik in deutlichen Umsatz- und Ergebnissteigerungen des internationalen Konzerns resultierte. Führungs- und Budgetverantwortung stellte Tobias Popp bereits bei seinen Stationen vor R. STAHL erfolgreich unter Beweis. Aus seiner Mitgliedschaft in verschiedenen Aufsichtsgremien ausländischer Vertriebsgesellschaften bringt er umfangreiche Erfahrungen in der zielorientierten Steuerung und Führung von Organisationen mit.

Die interne Besetzung der Vorstandsposition ist ein Zeichen für Kontinuität und die hohe Kompetenz des R. STAHL Führungsteams. „Wir freuen uns, mit Herrn Popp einen Kandidaten aus den eigenen Reihen gefunden zu haben. Er verfügt über umfangreiche Markt- und Branchenkenntnisse sowie hervorragende strategische Kompetenzen“, so Peter Leischner, Aufsichtsratsvorsitzender der R. STAHL AG.

CEO Dr. Mathias Hallmann bleibt weiterhin Vorsitzender des zweiköpfigen Vorstands der R. STAHL AG.

Ein aktuelles Foto vom designierten Vorstandsmitglied Tobias Popp finden Sie zu Veröffentlichungszwecken auf unserer Website unter Unternehmen > News > Pressematerial (https://r-stahl.com/de/global/unternehmen/news/pressematerial)

Über R. STAHL – www.r-stahl.com

R. STAHL ist weltweit führender Anbieter von elektrischen und elektronischen Produkten und Systemen für den Explosionsschutz. Sie verhindern in gefährdeten Bereichen Explosionen und tragen so zur Sicherheit von Mensch, Maschine und Umwelt bei. Das Spektrum erstreckt sich über die Portfoliosegmente Electrical, Automation und sowie Lighting und wird abgerundet vom Querschnittsbereich Customer Solutions. Typische Anwender sind die chemische- und pharmazeutische Industrie, die Öl- & Gasindustrie – inklusive LNG-Anwendungen – sowie die Nahrungs- und Genussmittelbranche. Die meisten der R. STAHL Produkte sind zudem für den Einsatz mit Wasserstoff zugelassen. 2023 erwirtschafteten 1.721 Mitarbeiter weltweit einen Umsatz von rund 330,6 Mio. €. Die Aktien der R. STAHL AG werden im Regulierten Markt/Prime Standard der Deutschen Börse gehandelt (ISIN DE000A1PHBB5).

Zukunftsgerichtete Aussagen

Kontakt:

R. STAHL AG

Judith Schäuble

Director Investor Relations & Corporate Communications

Am Bahnhof 30

74638 Waldenburg (Württ.)

Deutschland

Tel. +49 7942 943-1396

investornews@r-stahl.com

