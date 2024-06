Französische Notenbank senkt Konjunkturprognosen für 2025 und 2026

(Reuters) - Die französische Notenbank senkt ihre Konjunkturprognosen für 2025 und 2026.

Das Wachstum werde ab 2025 aufgrund der Sparpolitik der Regierung nicht mehr so stark ausfallen wie bisher erwartet, teilte die Notenbank am Dienstag in ihrem vierteljährlichen Wirtschaftsausblick mit. 2025 dürfte das Wachstum 1,2 Prozent betragen und 2026 rund 1,6 Prozent. Zuvor waren 1,5 und 1,7 Prozent prognostiziert worden. Grund für die Senkung der Schätzungen seien die angekündigten Haushaltskürzungen und die höheren Energiepreise. Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Eurozone dürfte in diesem Jahr um 0,8 Prozent wachsen. Die Prognose für 2024 blieb damit unverändert.

Der Ausblick der Zentralbank wurde im Vorfeld der Entscheidung von Präsident Emmanuel Macron am Sonntag erstellt, vorgezogene Parlamentswahlen einzuberufen. Die Zentralbank prognostiziert, dass die Inflation in Frankreich von durchschnittlich 2,5 Prozent in diesem Jahr auf 1,7 Prozent in den Jahren 2025 und 2026 sinken werde.