EQS-News: Cantourage Group SE verzeichnet im Mai 2024 höchsten Monatsumsatz der Firmengeschichte

14.06.2024 / 08:01 CET/CEST

Cantourage Group SE verzeichnet im Mai 2024 höchsten Monatsumsatz der Firmengeschichte

Umsatzerlöse im Mai 2024 EUR 3,5 Mio. und dem höchsten Umsatz der Firmengeschichte

Nachfrage nach Produkten von Cantourage seit Inkrafttreten der Cannabis-Teillegalisierung signifikant erhöht

Produktionskapazitäten deutlich ausgeweitet, um erwarteten weiteren Anstieg der Nachfrage bedienen zu können

Berlin, 14. Juni, 2024 – Die Cantourage Group SE (im Folgenden „Cantourage“, ISIN: DE000A3DSV01, www.cantourage.com), ein führendes europäisches Unternehmen für die Herstellung und den Vertrieb von Cannabis, hat im Mai 2024 Umsatzerlöse in Höhe von EUR 3,5 Mio. verzeichnet und zugleich den bisher höchsten Monatsumsatz der Firmengeschichte.

Wesentliche Treiber für die positive Umsatzentwicklung sind die spürbar gestiegene Anzahl an Cannabispatient:innen in Deutschland seit Inkrafttreten der Teillegalisierung von Cannabis im April 2024 sowie die damit einhergehende, deutlich erhöhte Nachfrage nach hochwertigen Cannabisprodukten. Cantourage hatte sich auf diese erwartete Entwicklung vorbereitet und Cannabispatient:innen frühzeitig ein breites Sortiment an Premium-Produkten zur Verfügung gestellt. Zudem wurde im ersten Quartal 2024 die Produktionsanlage in Deutschland erweitert. Bereits 2023 hatte Cantourage das Anbauer-Portfolio deutlich ausgeweitet sowie eine Online-Plattform für Cannabis auf Rezept eröffnet. Die Plattform Telecan (www.telecan.eu) ermöglicht potenziellen Patient:innen einen einfachen und direkten Weg in die Cannabis-Therapie.

Für die kommenden Monate geht Cantourage von einem anhaltenden Anstieg der Nachfrage nach qualitativ hochwertigem Cannabis aus – insbesondere in Deutschland, aber auch in weiteren europäischen Ländern. Um den weiteren Nachfrageanstieg bedienen zu können, ist Cantourage kürzlich – neben der Ausweitung der eigenen Produktionsanlage – auch eine strategische Partnerschaft mit dem portugiesischen Unternehmen Portocanna eingegangen. So wird die hochmoderne Produktionsanlage von Portocanna künftig ebenfalls als Verarbeitungsstätte für die Cannabisblüten von Cantourage‘s mehr als 65 Anbaupartnern aus 18 Ländern dienen. Die Gesamtkapazität von Cantourage, Cannabisblüten auf seine europäischen Zielmärkte zu bringen, erhöhte sich durch die Partnerschaft von maximal acht auf bis zu 14 Tonnen pro Jahr. Damit ist Cantourage gut gewappnet, um europaweit immer mehr Cannabispatient:innen zuverlässig mit hochwertigen Produkten zu versorgen.

Philip Schetter, CEO von Cantourage, sagt: „Mit dem am 1. April in Kraft getretenen Cannabis-Gesetz ist es in Deutschland wesentlich leichter geworden, ein Cannabis-Rezept zu erhalten. Das liegt vor allem daran, dass Cannabis nun nicht mehr als Betäubungsmittel gilt. Immer mehr Ärzte öffnen sich nun hierzulande dem Thema und verschreiben Cannabis als Medizin. Cannabis hat jetzt einen Status wie Ibuprofen 600 – es ist kein Betäubungsmittel mehr, aber verschreibungspflichtig. Insgesamt ist die Akzeptanz von Cannabis in der Bevölkerung im Zuge der Teillegalisierung spürbar gestiegen. Wir gehen aufgrund der neuen Gesetzeslage davon aus, dass sich die Zahl der Cannabiskonsument:innen in Deutschland nachhaltig erhöhen wird. Durch die rechtzeitige Ausweitung unserer Produktionskapazitäten fühlen wir uns auf diese Entwicklung nun bestens vorbereitet.“

Über Cantourage

Cantourage ist ein führendes europäisches Unternehmen für die Herstellung und den Vertrieb von Medizinalpräparaten und Arzneimitteln auf Basis von Cannabis. Das in Berlin ansässige Unternehmen wurde 2019 von den Branchenpionieren Norman Ruchholtz, Dr. Florian Holzapfel und Patrick Hoffmann gegründet. Mit einem erfahrenen Managementteam und seiner "Fast Track Access"-Plattform ermöglicht Cantourage es Produzenten aus aller Welt, schneller, leichter und kosteneffizienter Teil des wachsenden europäischen Marktes für medizinisches Cannabis zu werden, indem es deren Cannabis-Rohmaterial und -Extrakte weiterverarbeitet und vertreibt. Dabei stellt Cantourage stets die Einhaltung der höchsten europäischen pharmazeutischen Qualitätsstandards sicher. Das Unternehmen bietet Produkte in pharmazeutischer Qualität in allen relevanten Marktsegmenten an: getrocknete Blüten, Extrakte, Dronabinol und Cannabidiol. Cantourage wurde am 11. November 2022 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und wird unter dem Börsenkürzel "HIGH" geführt.

Weitere Informationen: www.cantourage.com

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



