Tui AG: Profiteur der ausgeprägten Reiselust und der FTI-Pleite

TUI bastelt weiter an seinem Comeback. Das Reiseunternehmen baut verschiedene neue Initiativen aus, darunter die Marke Mora Luxury Hotel, die darauf abzielt, die Attraktivität im oberen Marktsegment zu erhöhen. Für das Gesamtjahr erwartet man einen Anstieg des Umsatzes von mindestens 10 % gegenüber dem Vorjahr. Auch das bereinigte EBIT soll sich um mindestens 25 % gegenüber dem Vorjahr erhöhen. Darüber hinaus kehrt die Tui-Aktie ab dem 24.06.2024 wieder in den MDAX zurück. Das Duale Listing an der Londoner Börse endet am gleichen Tag.