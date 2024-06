EQS-PVR: Covestro AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Bitte beachten Sie, dass sich der ausgewählte Grund für die Mitteilung auf die spezifische Aktivität bezieht, die an dem Datum stattgefunden hat, an dem der Schwellenwert überschritten oder erreicht wurde und die zur Auslösung der Meldepflicht beigetragen hat, und daher möglicherweise nicht auch dem Vergleich der Werte für neue und letzte Mitteilung in % im Abschnitt Gesamtstimmrechtsanteile entspricht