Anleger an Europas Börsen tasten sich weiter voran

Frankfurt (Reuters) - Mit Rückenwind von der Wall Street haben die europäischen Aktienmärkte nach dem jüngsten Rücksetzer ihre Erholung fortgesetzt.

Der Dax zog am Dienstag zunächst um bis zu 0,8 Prozent auf 18.214 Punkte an, bevor die Kursgewinne wieder leicht abbröckelten. Der EuroStoxx50 stieg in der Spitze ebenfalls um knapp ein Prozent, bevor sich das Plus auf rund ein halbes Prozent reduzierte. Dank der vom Hype rund um die Künstliche Intelligenz (KI) getriebenen Tech-Rally feiern die US-Börsen einen Rekord nach dem anderen. "Nahezu allein Apple, Nvidia und Microsoft treiben den S&P 500 und den Nasdaq auf täglich neue Rekorde", kommentierte Jürgen Molnar, Stratege beim Broker RoboMarkets.

Um die Krone des weltweit wertvollsten Unternehmens lieferten sich Microsoft, Apple und Nvidia zuletzt ein enges Rennen. Der Einzug von KI-Anwendungen wie ChatGPT ins iPhone schob Apple zum Wochenstart erneut vorübergehend an die Spitze. Kurz vor Handelsschluss hatte allerdings wieder Microsoft die Nase vorn. Der Software-Riese ging mit einer Rekord-Marktkapitalisierung von 3,33 Billionen Dollar am Montag aus dem Handel. Apple folgte auf dem Fuß mit einem Börsenwert von 3,32 Billionen. Die Titel von Nvidia gaben dagegen nach der jüngsten Rekordjagd leicht nach und ließen den Marktwert auf 3,22 Billionen Dollar fallen.

"In New York interessiert man sich sowieso nicht wirklich für das, was in Europa gerade passiert und kauft weiter vor allem die Aktien von Unternehmen, die vom Hype und am Ende hoffentlich auch vom Geschäft mit der Künstlichen Intelligenz profitieren", konstatierte Molnar. Dank des Rekordlaufs auf der anderen Seite des Atlantiks könne sich der Deutsche Aktienindex zwar über der 18.000er Marke stabilisieren, sagte Jochen Stanzl, Analyst vom Broker CMC Markets. Angesichts der politischen Unsicherheit vor den ausgerufenen Neuwahlen in Frankreich seien die Zuwächse aber begrenzt. "Zu offen ist die Frage, welche neue Regierung in Paris wie zum Euro und zur Europäischen Union stehen wird."

BANKEN AUF ERHOLUNGSKURS

Nach dem Rückgang in der Vorwoche ging vor allem der europäische Bankensektor auf Erholungskurs. Der entsprechende Branchenindex zog in der Spitze um 1,6 Prozent an und holte einen Teil seiner Verluste aus der vergangenen Woche von acht Prozent wieder auf. Die Commerzbank verteuerte sich zeitweise um mehr als zwei Prozent, die Deutsche Bank um mehr als ein Prozent. In Amsterdam stiegen die Titel der niederländischen Bank ING um 1,6 Prozent.

Mit Spannung warteten Investoren nun auf Kommentare von Vertretern der US-Notenbank, um weitere Hinweise auf deren geldpolitischen Kurs zu erhalten. Die Währungshüter um Federal Reserve-Chef Jerome Powell beließen den geldpolitischen Schlüsselsatz vergangene Woche unverändert. Trotz jüngster Entspannungssignale von der Preisfront peilt die US-Notenbank nur noch eine Zinssenkung im laufenden Jahr an.

Kaum Impulse lieferte unterdessen das ZEW-Barometer: Börsenprofis blicken trotz der anziehenden Weltwirtschaft nur etwas optimistischer auf die deutsche Konjunktur. Das Barometer für die Erwartungen in den kommenden sechs Monaten stieg im Juni überraschend nur minimal um 0,4 Punkte auf 47,5 Zähler, wie das Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) mitteilte. Damit blieb das Konjunkturbarometer hinter den Erwartungen zurück. Ein Aufschwung stehe zwar ins Haus, aber für einen nachhaltigen Aufschwung fehle es derzeit an den "Grundzutaten", kommentierte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt von der VP Bank Group. "Vor allem der schwache Auftragseingang der vergangenen zwei Jahre in der deutschen Industrie spricht nicht für eine rasche wirtschaftliche Genesung."

