Lam Research - Spannend hoch 3!

Während die europäischen Aktienmärkte korrigieren, bilden die USA und hier vor allem der Technologiebereich einen absoluten Stabilitätsanker. Sicherheit im Technologiesektor kann das sein? Mit Blick auf den nebenstehenden Chart ist diese Frage mit „ja“ zu beantworten, denn die Lam Research-Aktie hat in der vergangenen Woche ein neues Rekordlevel (1.044,80 USD) erreicht und dieses gestern sogar weiter ausgebaut. Der Vorstoß in „uncharted territory“ geht dem Abschluss eines unserer Lieblingshandelsansätze einher. Dieser verbindet das Konzept der Relativen Stärke nach Levy mit dem Ausbruch aus charttechnischen Konsolidierungsformationen. Während ersteres für Engagements in Richtung des übergeordneten Trends sorgt, signalisiert der Abschluss eines Fortsetzungsmusters, dass der besagte Trend wieder Fahrt aufnimmt. Da die Kursentwicklung seit Februar als seitliche Schiebezone interpretiert werden kann, sind die beschriebenen Bedingungen erfüllt. Aus der Höhe der Tradingrange ergibt sich nun ein rechnerisches Mindestkursziel von 1.140 USD. Auf der Unterseite bietet sich dagegen das Hoch vom Mai bei 992,66 USD als engmaschiger Stop-Loss an.

Lam Research (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Lam Research

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

