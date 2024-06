Amazon will weitere zehn Mrd Euro in Deutschland investieren

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Amazon treibt den Ausbau seiner Rechenzentren und Forschungsabteilungen in Deutschland voran.

Die Cloud-Tochter Amazon Web Services (AWS) kündigte am Mittwoch an, die bestehende Infrastruktur für zehn Milliarden Euro erweitern zu wollen. Davon entfielen allein 8,8 Milliarden Euro auf die Rechenzentren in der Rhein-Main-Region rund um Frankfurt. "Diese Investition wird dazu beitragen, die wachsende Nachfrage nach AWS Diensten in Deutschland zu decken, die durch das Potenzial von Cloud Computing und Künstlicher Intelligenz (KI) angetrieben wird."

Die aktuellen Pläne ergänzten die im Mai angekündigten Investitionen in Höhe von 7,8 Milliarden Euro für neue Rechenzentren in Brandenburg. AWS hatte im vergangenen Jahr den Aufbau von Rechenzentren in der Europäischen Union (EU) angekündigt, um die Datenschutz-Anforderungen von Regierungen und Kunden aus stark regulierten Branchen zu erfüllen.

(Bericht von Hakan Ersen, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)