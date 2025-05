AKTIE IM FOKUS: Temu-Mutterkonzern PDD sackt ab - Handelskonflikt belastet

NEW YORK (dpa-AFX) - Enttäuschende Quartalszahlen haben die Erholung der Aktien des Temu-Mutterkonzerns PDD Holdings am Dienstag abrupt beendet. Die Papiere sackten zuletzt um 14,5 Prozent auf knapp 102 Dollar ab und fielen so auf das Niveau von Ende April zurück. Damit waren sie zugleich das klare Schlusslicht im sehr festen Technologieindex Nasdaq 100 .

PDD verfehlte sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Erwartungen der Analysten. Hintergrund ist der Handelsstreit zwischen den USA und China, der auch nach einer vorübergehenden Entspannung Online-Händlern wie Temu das Geschäft in den Vereinigten Staaten erschwert. Aktuell sind Warenlieferungen mit einem Wert von unter 800 Dollar nicht mehr von Zöllen ausgenommen, hinzu kommt eine Mindestabgabe von 100 Dollar pro Paket.

Die Aktien von PDD hatten zuletzt ihre Verluste im Zuge der Anfang April verkündeten, teils massiven US-Importzölle fast wettgemacht. Durch den Kursrutsch am Dienstag sackten die Papiere nun unter alle wichtigen Durchschnittslinien, die die kurz- mittel- und langfristige Trends beschreiben./la/he