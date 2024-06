EUR/USD - Andere Chartarten – die gleiche Botschaft!

In unserem Special zum Währungspaar EUR/USD hatten wir zuletzt die aufgestaute Bewegungsdynamik sowie die eng beieinanderliegenden Bollinger Bänder thematisiert (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 17. Juni). In der Vergangenheit war das oftmals der ideale Nährboden für den nächsten Trendimpuls. Mit anderen Worten: Die beschriebene Ausgangslage legte regelmäßig den Grundstein für eine dynamische und nachhaltige Bewegung. Als Signalmarken hierfür hatten wir auf der Oberseite das Level von rund 1,09 USD genannt, während es gen Süden die Bastion bei 1,05/1,03 USD zu beachten gilt. Die angeführten Katalysatoren lassen sich durch andere Chartarten untermauern. So besitzen die strategischen Leitplanken auch auf Point & Figure-Basis eine große Bedeutung. Die untere Triggerzone spiegelt sich zudem in der japanischen Wolkenchart-Darstellungsform wider. Zu guter Letzt unterstreicht der monatliche Heikin Ashi-Chart des Währungspaars die o. g. Signalmarken. Die jüngsten beiden „dojis“ symbolisieren aktuell einen hohen Grad an Unsicherheit. In der Konsequenz betonen gleich mehrere Chartarten den bereits thematisierten „make or break“-Charakter der aktuellen Konstellation beim Währungspaar EUR/USD.

EUR/USD (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart EUR/USD

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

