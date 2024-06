Südafrikas Präsident startet mit Mehrparteienkoalition in neue Amtszeit

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Pretoria (Reuters) - Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa ist für eine zweite Amtszeit vereidigt worden.

Der 71-Jährige legte am Mittwoch in der Hauptstadt Pretoria den Amtseid ab. Zahlreiche Staatsoberhäupter aus Afrika und anderen Ländern wie Kuba nahmen an der Zeremonie teil. Ramaphosa wird eine Regierung der nationalen Einheit führen. Dieser werden neben seiner Partei, dem Afrikanischen Nationalkongress (ANC), fünf weitere Parteien angehören, darunter der größte ANC-Rivale, die Demokratische Allianz. Der ANC hatte bei der Parlamentswahl Ende Mai erstmals seit dem Ende der Apartheid vor 30 Jahren nicht die absolute Mehrheit der Stimmen gewonnen.

(Bericht von Siyabonga Sishi und Thando Hlophe, geschrieben von Christian Rüttger, redigiert von Thomas Seythal. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)