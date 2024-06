NVIDIA spielt in eigener Liga | Immobiliendaten schwächer als erwartet

Direkt zum Video auf YouTube

Zur Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *



Markt: Nach dem gestrigen Feiertag in den USA wird immer deutlicher, dass NVIDIA in einer eigenen Liga operiert.

Ist der KI Chipgigant und wertvollstes Unternehmen der Wall Street teuer, oder erschwinglich und wie gerechtfertigt sind die Vergleiche des KI Hype mit der "dot.com bubble" zu Beginn des Jahrtausends.

Mehr Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe 238 k (236k) und schwächere Daten aus dem Baugewerbe tun einer stabilen Wall Street keinen wirklichen Abbruch.



00:00 Intro

00:20 Überblick

02:18 Was sagen die Bullen & Bären?

04:20 China: Leitzinsen, E-Autos u.a.

06:30 US Finanzpolitik

09:00 US Wahlkampf | China Zoll-Streit

10:29 Apple sucht nach KI-Partner

11:52 AMD | OpenAI | Best Buy

13:00 Dell | Micron | Netflix

14:45 Nvidia | Samsung | X

17:12 Boeing | Discover | Lendingtree

18:05 Sony | US Steel | Accenture

19:32 Darden Restaurants | Winnebago

21:08 KB Home | AMD









*Werbung



#finanzmarkt #eröffnungsglocke