ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Redcare Pharmacy auf 'Buy' - Ziel 138 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat Redcare Pharmacy nach den Kursverlusten der vergangenen Monate bei einem unveränderten Kursziel von 138 Euro von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Michael Heider begründete sein neues Anlageurteil in einer am Montag vorliegenden Studie damit, dass der Umsatzzuwachs von verschreibungspflichtigen Medikamenten durch das E-Rezept sichtbarer werden dürfte. Das sollte sich bereits in den Zahlen zum zweiten Quartal zeigen./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2024 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

