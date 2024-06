EQS-News: ElringKlinger wird neues Battery-Center in den USA eröffnen

EQS-News: ElringKlinger AG / Schlagwort(e): Sonstiges

ElringKlinger wird neues Battery-Center in den USA eröffnen



25.06.2024 / 11:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





ElringKlinger wird neues Battery-Center in den USA eröffnen

Dettingen/Erms, 25. Juni 2024 +++ ElringKlinger wird in Easley in Pickens County im Nordwesten des US-Bundesstaats South Carolina einen neuen Konzernstandort eröffnen. Thomas Jessulat, Vorstandsvorsitzender der ElringKlinger AG, hat am Montagabend den Gouverneur des US-Bundesstaats, Henry McMaster, getroffen und mit ihm über den aktuellen Stand der Planungen des Standorts gesprochen. ElringKlinger wird in den neuen Räumlichkeiten vor allem Produkte der Batterietechnologie herstellen und plant, den Standort zu einem Battery-Hub für den amerikanischen Markt auszubauen.

Dazu der Vorstandsvorsitzende Thomas Jessulat: „Der neue Standort ist für ElringKlinger der nächste Schritt in der Umsetzung seiner Transformationsstrategie SHAPE30. Der amerikanische Markt bietet grundsätzlich ein großes Potenzial für E-Mobilitätsanwendungen, eine erste volumenstarke Seriennominierung haben wir bereits erhalten. Um dieses Potenzial zu erschließen, ist der US-Bundesstaat South Carolina ein hervorragender Ausgangspunkt für den Aufbau eines Battery-Centers Americas, wie auch die Gespräche mit Gouverneur McMaster gestern noch einmal unterstrichen haben.“

ElringKlinger wird in Pickens County zunächst Zellkontaktiersysteme für einen ersten Kunden fertigen. Anfangs wird das Center eine Fläche von 21.000 m² umfassen, Ausbauflächen sind vorhanden. Sukzessive soll der Standort in den kommenden Jahren zum Battery-Center von ElringKlinger für den amerikanischen Markt ausgebaut werden. Geplant ist, die Tätigkeiten am neuen Standort Mitte 2025 aufzunehmen.

Pickens County mit Easley als größter Stadt liegt zentral auf der Achse zwischen Atlanta, GA, und Charlotte, NC, im Nordwesten des US-Bundesstaats South Carolina. Automobilstandorte befinden sich in unmittelbarer Nähe. Renommierte Hochschulen wie die Clemson University gewährleisten auf dem regionalen Arbeitsmarkt gerade auch im technischen Bereich ein hohes Qualifikationsniveau.

Weitere Informationen erhalten Sie von:

ElringKlinger AG | Strategic Communications

Dr. Jens Winter

Fon: +49 7123 724-88335 | E-Mail: jens.winter@elringklinger.com

Über die ElringKlinger AG

Als weltweit aktiver, unabhängiger Zulieferer ist die ElringKlinger-Gruppe ein starker und verlässlicher Partner der Automobilindustrie mit einzigartiger Expertise. Unser Produktportfolio umfasst innovative Lösungen für Pkw und Nfz mit Elektromotor, Hybridtechnik oder Verbrennungsmotor. Neben dem Antrieb zählen Unterboden, Fahrwerk, Bremssystem, Innenraum und Karosserie zu den weiteren Einsatzbereichen.

Schon frühzeitig haben wir uns als Spezialist für Elektromobilität positioniert – mit zukunftsweisender Batterie- und Brennstoffzellentechnologie, elektrischen Antriebseinheiten sowie dazugehörigen Komponenten und Baugruppen, wie Kunststoffgehäuse und metallische Stanz- und Formteile.

Maßgeschneiderte Leichtbauteile von ElringKlinger sind im gesamten Fahrzeug einsetzbar und punkten unter anderem mit Gewichtsreduktion, Effizienz und Funktionsintegration, gerade auch bei E-Mobility-Applikationen.

Für eine Vielzahl von Anwendungsstellen, und ebenfalls für alle Antriebstechnologien, bieten wir spezifisch abgestimmte Dichtsysteme, thermische und akustische Abschirmteile sowie dynamische Antriebskomponenten. Den Aftermarket in über 140 Ländern beliefern wir mit einem umfangreichen Ersatzteilprogramm.

Modernste Werkzeugtechnik sowie Produkte aus Hochleistungskunststoffen für die Automobilindustrie und weitere Branchen ergänzen das Portfolio. Mit unseren Komponenten und Systemen wachsen wir auch im Non-Automotive-Bereich erfolgreich weiter.

Insgesamt engagieren sich innerhalb des ElringKlinger-Konzerns rund 9.500 Mitarbeiter. Mit über 40 Standorten weltweit ist ElringKlinger global aufgestellt und in allen wichtigen Automobilregionen nah am Kunden vertreten.

25.06.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: ElringKlinger AG Max-Eyth-Straße 2 72581 Dettingen/Erms Deutschland Telefon: 071 23 / 724-0 Fax: 071 23 / 724-9006 E-Mail: jens.winter@elringklinger.com Internet: www.elringklinger.de ISIN: DE0007856023 WKN: 785602 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Tradegate Exchange EQS News ID: 1932511

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1932511 25.06.2024 CET/CEST