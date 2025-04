Alles USA steht zum Verkauf | US-Dollar sinkt | Renditen steigen | Aktien unter Druck

Direkt zum Video auf YouTube

Zur Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *



Neben den durch Donald Trump angestachelten Handelskrieg, wird nun auch das Vertrauen in Jerome Powell untergraben. Die Folgen sind weitereichend, mit dem Dollar, dem Aktienmarkt und Staatsanleihen unter Druck. Ausländische Investoren trennen sich zunehmend von amerikanischen Anlageklassen.



00:00 Investoren meiden USA | Dollar sinkt | Renditen steigen

01:15 Sorgen vor Rezession nehmen zu

02:02 S&P 500: 200-Wochen-Durchschnitt

02:51 Trump vs. Powell: Kritik & Kapitalmarkt-Turbulenzen

10:06 Reaktion internationaler Investoren

11:47 China vs. USA: Handelskonflikt verschärft sich

14:41 Trump feuert erneut Chef der Steuerbehörde

16:26 Supreme Court stoppt Abschiebungen

17:28 Havard vs. Trump | Einsparungen in Gesundheitsbehörde

19:18 Iran-Deal | Trumps Wirtschafts-Bilanz am Tiefpunkt

20:16 Verhandlungen mit Japan | Grenzübertritte stark zurückgegangen

22:43 Boeing-Flugzeuge zurückgeholt | DHL: Lieferstopp in die USA

24:33 Zollfolgen für Pepsi, Coca-Cola, Nike, Apple

27:06 Autoindustrie: Ford, Tesla (Cybertruck, Robotaxi)

29:43 Meldungen: Hertz, HP Enterprise, Intel u.a.

30:56 Netflix: Ertrag besser als erwartet | UnitedHealth

35:39 Analysten zu: American Express, Salesforce, Disney

37:03 Wochenverlauf: Einkaufsmanager Index, Ergebnisse (u.a. Tesla)

39:11 Widerstand gegen Trump wächst



*Werbung



#finanzmarkt #eröffnungsglocke