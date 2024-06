EQS-News: Ringmetall SE hält erfolgreich virtuelle Hauptversammlung in München ab

EQS-News: Ringmetall SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Ringmetall SE hält erfolgreich virtuelle Hauptversammlung in München ab



25.06.2024 / 14:09 CET/CEST

Ringmetall SE hält erfolgreich virtuelle Hauptversammlung in München ab

Erneut hohe Zustimmung zu sämtlichen Tagesordnungspunkten

Dividende unverändert bei 10 Cent je Aktie

München, 25. Juni 2024 - Die Ringmetall SE (ISIN: DE000A3E5E55), ein international führender Spezialanbieter in der Verpackungsindustrie, hat heute ihre 27. ordentliche Hauptversammlung in virtueller Form in München abgehalten. Zum Zeitpunkt der Abstimmung waren 73.4 Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft in Höhe von 29.069.040,00 EUR vertreten (Vorjahr: 67,3 Prozent).

Vor dem Hintergrund eines herausfordernden Wirtschaftsumfelds verzeichnete die Gesellschaft 2023 einen Rückgang des Konzernumsatzes von 15,0 Prozent auf 181,6 Mio. EUR sowie ein mit 19,2 Mio. EUR um 32,3 Prozent rückläufiges Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA). Bereinigt um den Ergebnisbeitrag der zum 30. Juni 2023 veräußerten Konzerntochter HSM sowie die hiermit in Zusammenhang stehenden einmaligen Entkonsolidierungseffekte in Höhe von -4,6 Mio. EUR belief sich das angepasste EBITDA jedoch auf 23,3 Mio. EUR, was einem Rückgang von lediglich -10,4 Prozent entsprach. Aus rein operativer Sicht stellte sich die Ergebnisentwicklung somit trotz spürbar verringerter Produktionsauslastung leicht besser dar als die Entwicklung des Konzernumsatzes. Aufgrund der damit insgesamt dennoch guten Unternehmensentwicklung im Vorjahr, stimmte die Hauptversammlung für eine im Vergleich zum Vorjahr unveränderte Dividendenausschüttung von 0,10 EUR je ausstehender Aktie.

Neben den regelmäßig auf den ordentlichen Hauptversammlungen zur Abstimmung stehenden Tagesordnungspunkten zur Verwendung des Bilanzgewinns, der Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats, der Wahl des Abschlussprüfers sowie der Billigung des Vergütungsberichts, stand eine Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien zur Abstimmung.

Im Detail zeigte sich die prozentuale Zustimmung zu den zur Abstimmung stehenden Tagesordnungspunkten wie folgt:

Tagesordnungspunkt 2 99,98 Prozent

Tagesordnungspunkt 3a 98,36 Prozent

Tagesordnungspunkt 3b 97,83 Prozent

Tagesordnungspunkt 4 98,89 Prozent

Tagesordnungspunkt 5 98,92 Prozent

Tagesordnungspunkt 6 98,93 Prozent

Tagesordnungspunkt 7 93,04 Prozent

„Der Geschäftsverlauf zeigt sich weiterhin entspannt, wenngleich die Umsatzniveaus immer noch unter Vorkrisenniveau liegen“, beschreibt Christoph Petri, Vorstandssprecher der Ringmetall SE das aktuelle Umfeld. „Sollte sich das wirtschaftliche Umfeld auch im weiteren Jahresverlauf so halten, wovon wir derzeit ausgehen, so sind wir unverändert zuversichtlich, was unsere Prognose für das Gesamtjahr 2024 angeht.“

Weitere Informationen zu den Tagesordnungspunkten der Hauptversammlung sowie zur Ringmetall Gruppe und ihren verbundenen Tochterunternehmen finden Sie unter www.ringmetall.de.

Kontakt:

Ingo Middelmenne

Investor Relations

Ringmetall SE

Telefon: +49 (0 )89 45 220 98 12

Mobil: +49 (0 )174 90 911 90

E-Mail: middelmenne@ringmetall.de

Über die Ringmetall Gruppe

Ringmetall ist ein international führender Spezialanbieter für Industrieverpackungen (Industrial Packaging). Das Unternehmen produziert hochsichere Verschlusssysteme und Innenhüllen für Industriefässer für die chemische, pharmazeutische und die lebensmittelverarbeitende Industrie. Darüber hinaus bietet Ringmetall innovative Verpackungslösungen für die Getränkeindustrie an. Mit Produkten, die zu einem hohen Anteil recyclebar sind, leistet das Unternehmen einen Beitrag zur Stärkung der Kreislaufwirtschaft und der Nachhaltigkeit seiner Endkunden. Neben der Konzernzentrale in München ist die Unternehmensgruppe mit weltweiten Produktions- und Vertriebsniederlassungen in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Spanien, Italien, der Türkei, den Niederlanden sowie China und den USA vertreten. 2023 erwirtschaftete Ringmetall mit 867 Mitarbeitern einen Konzernumsatz von 181,6 Millionen Euro.

