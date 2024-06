EQS-Adhoc: Gateway Real Estate AG verschiebt die Veröffentlichung des geprüften Konzernabschlusses 2023 in den Juli 2024

EQS-Ad-hoc: Gateway Real Estate AG / Schlagwort(e): Jahresbericht/Immobilien

26.06.2024 / 19:10 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Gateway Real Estate AG verschiebt die Veröffentlichung des geprüften Konzernabschlusses 2023 in den Juli 2024

Berlin, 26.Juni 2024.Die Gateway Real Estate AG („Gesellschaft“ – WKN A0JJTG / ISIN DE000A0JJTG7) hat heute nach erfolgter Abstimmung mit ihrem Wirtschaftsprüfer beschlossen, die Veröffentlichung des geprüften Konzernabschlusses 2023 noch einmal zu verschieben. Grund hierfür ist, dass die Gesellschaft und der Wirtschaftsprüfer zum einen noch das Closing der in der Meldung vom 26. April 2024 genannten Projekttransaktionen und zum anderen die Umsetzung einer weiteren unmittelbar anstehenden Transaktion abwarten wollen, nachdem die in der Meldung vom 26. April 2024 genannte Verlängerung einer Projektfinanzierung im Sinne der Gesellschaft bereits gesichert wurde. Die Gesellschaft erwartet, den geprüften Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2023 im Laufe des Juli 2024 veröffentlichen zu können. Änderungen zu den am 12. April 2024 bekannt gegebenen vorläufigen Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2023 werden nicht erwartet.

Über den genauen Veröffentlichungstermin wird die Gesellschaft entsprechend den rechtlichen Anforderungen informieren.



