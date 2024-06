Xlife Sciences AG / Schlagwort(e): Markteinführung/Produkteinführung

Xlife Sciences AG meldet Erfolg in der Leberdiagnostik – x-nuclear diagnostics GmbH erreicht Marktreife



26.06.2024 / 07:00 CET/CEST





26. Juni 2024, Zürich – Die Xlife Sciences AG freut sich, bedeutende Fortschritte in der Entwicklung und Anwendung innovativer Diagnostiklösungen bekannt zu geben. Die Projektgesellschaft x-nuclear diagnostics GmbH, eine 100%ige Tochtergesellschaft der Xlife Sciences AG, hat bemerkenswerte Erfolge in der Erforschung und Anwendung des neuen PET-Tracers DAZAmed erzielt.

Ein PET-Tracer ist eine spezielle Substanz, die in der Positronen-Emissions-Tomographie (PET) verwendet wird, um Organfunktionen im Körper sichtbar zu machen. Diese Tracer sind radioaktive Moleküle, die sich an bestimmte Strukturen im Körper binden und dabei Strahlung abgeben, wodurch detaillierte Bilder von Organen und deren Funktionen erstellt werden können.

Der PET-Tracer DAZAmed ist der erste seiner Art, der speziell für die Darstellung der Leberfunktion entwickelt wurde. In ersten Anwendungen konnten Patienten bereits erfolgreich diagnostiziert werden, was die Wirksamkeit und Zuverlässigkeit dieses innovativen Diagnostiktools unterstreicht. Zudem wurde eine erfolgreiche Toxizitätsstudie im Tier sowie Versuche in Patienten durchgeführt, die die Sicherheit, Verträglichkeit und Wirksamkeit des Tracers bestätigen.

Ein weiterer bedeutender Fortschritt ist die GMP-konforme Herstellung der Precursors DAZAmed (ohne den radioaktiven Liganden), durch die inflamed pharma GmbH, eine 70%ige Tochtergesellschaft der Xlife Sciences AG, was die Produktionsstandards und Qualitätsanforderungen erfüllt und somit den Weg für die klinische Kommerzialisierung ebnet. Dies unterstreicht einmal mehr das enorme Synergiepotential des äußert breit diversifizierten Projektportfolios der Xlife Sciences AG.

Der Rollout des DAZAmed PET-Tracers ist für das dritte Quartal 2024 geplant, wobei die ersten Umsätze in Deutschland erwartet werden. Der DAZAmed PET-Tracer wird bei Patienten zur Leberdiagnostik eingesetzt und stellt einen wichtigen Meilenstein in der medizinischen Bildgebung und Diagnostik dar.

Oliver R. Baumann, CEO der Xlife Sciences AG, kommentiert diesen Fortschritt mit: «Wir bei der Xlife Sciences AG sind stolz darauf, einen weiteren bedeutenden Meilenstein in der medizinischen Diagnostik erreicht zu haben. Die Entwicklung und erfolgreiche Anwendung des leberspezifischen PET-Tracers DAZAmed durch unsere Tochtergesellschaft x-nuclear diagnostics GmbH ist ein weiterer Beweis für die Innovationskraft und das Engagement unseres Teams.»

Mit diesen Entwicklungen setzt die Xlife Sciences AG ihre Mission fort, innovative und zukunftsorientierte Technologien im Gesundheitswesen voranzutreiben und den Zugang zu fortschrittlichen Diagnostiklösungen zu verbessern.

Finanzkalender

Generalversammlung 2024 28. Juni 2024 Halbjahresbericht 2024 19. September 2024

Xlife Sciences AG,

Talacker 35,

8001 Zürich,

Schweiz,

Tel. +41 44 385 84 60

info@xlifesciences.ch, www.xlifesciences.ch,

Handelsregister Zürich CHE-330.279.788

Börsenplatz: SIX Swiss Exchange

Kontakt

Auskünfte für Investoren und Journalisten: Xlife Sciences AG, Dr. Dennis Fink, dennis.fink@xlifesciences.ch

Über Xlife Sciences AG (SIX: XLS)



Xlife Sciences ist ein Schweizer Unternehmen, das sich als Inkubator und Beschleuniger («Accelerator») auf die Wertentwicklung und Kommerzialisierung vielversprechender Forschungsprojekte von Universitäten und anderen Forschungseinrichtungen im Life Sciences-Bereich konzentriert, mit dem Ziel, Lösungen für einen hohen ungedeckten medizinischen Bedarf und eine bessere Lebensqualität anzubieten. Ziel ist es, eine Brücke von der Forschung und Entwicklung zu den Gesundheitsmärkten zu schlagen. Xlife Sciences bringt sorgfältig ausgewählte Projekte in den vier Bereichen Technologieplattformen, Biotechnologie/Therapien, Medizintechnik und künstliche Intelligenz/digitale Gesundheit auf die nächste Entwicklungsstufe und partizipiert an deren anschliessenden Wertentwicklung. Weitere Informationen unter www.xlifesciences.ch

Rechtlicher Hinweis (in Englisch)



Some of the information contained in this media release contains forward-looking statements. Readers are cautioned that any such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties, and that actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of various factors. Xlife Sciences undertakes no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements.

Ende der Medienmitteilungen



Sprache: Deutsch Unternehmen: Xlife Sciences AG Talacker 35 8001 Zürich Schweiz Telefon: +41 44 385 84 60 E-Mail: info@xlifesciences.ch Internet: www.xlifesciences.ch ISIN: CH0461929603 Valorennummer: A2PK6Z Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1933059

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1933059 26.06.2024 CET/CEST