EQS-Adhoc: RIXX Invest AG: Listing im Freiverkehr der Börse Düsseldorf

27.06.2024 / 08:30 CET/CEST

Berlin, 27. Juni, 8:00 MEZ: Die RIXX Invest AG, Kurfürstendamm 194, 10707 Berlin, gelistet im Freiverkehr der Börse Berlin (ISIN: DE000A3H2341), teilt mit:

Die RIXX Invest AG wird ab sofort auch im Freiverkehr der Börse Düsseldorf gelistet. Die Zustimmung dazu erteilte die Geschäftsführung der Börse Düsseldorf.

Thomas Knipp, Vorstandsvorsitzender der RIXX Invest AG, kommentierte: „Wir freuen uns sehr über die Entscheidung, unsere Aktien nun auch an der Börse Düsseldorf zu listen. Diese zusätzliche Listung bietet unseren Aktionären eine weitere bedeutende Möglichkeit, RIXX-Aktien zu handeln, und erhöht somit die Liquidität und Sichtbarkeit unserer Aktie. Wir sind überzeugt, dass dieser Schritt unsere Wachstumsstrategie weiter unterstützt und unsere Investorenbasis erweitert.“ Über RIXX Invest AG Die RIXX Invest AG ist eine in Berlin ansässige Investmentgesellschaft mit Fokus auf die Öl- und Gasindustrie. Das Unternehmen widmet sich dem Erwerb, der Entwicklung und dem Management von Öl- und Gasvermögen, hauptsächlich durch ihre Tochtergesellschaft Rattlesnake Oil and Gas LLC, die umfangreiche Ölfelder in Texas, USA, betreibt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: RIXX Invest AG Kurfürstendamm 194 10707 Berlin Deutschland Telefon: +49 30 1234567 Email:

info@rixx-invest.de

Disclaimer:

Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die bestimmten Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Tatsächliche Ergebnisse können erheblich von den prognostizierten abweichen.

Sprache: Deutsch Unternehmen: RIXX Invest AG Kurfürstendamm 194 10707 Berlin Deutschland Telefon: +49 30 629319872 Fax: +49 30 629319873 E-Mail: info@rixx-invest.com Internet: https://rixx-invest.com/ ISIN: DE000A3H2341 WKN: A3H234 Börsen: Freiverkehr in Berlin EQS News ID: 1934089

