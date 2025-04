STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

1. Faktor-Long-Optionsschein (3) auf ASML (WKN MA4QK8)

Aktien aus dem Technologiesektor haben besonders unter den Zollstreitigkeiten der vergangenen Wochen gelitten. Dazu gehört auch ASML. Der Chip-Anlagenhersteller verlor in den letzten 4 Wochen rund 11 Prozent. Ein überraschend schwacher Auftragseingang im abgelaufenen Quartal belastete die Aktie aber nur kurz. Immerhin stabilisierte sich die Aktie in den vergangenen Tagen. Stuttgarter Derivateanleger kaufen den moderat gehebelten Faktor-Long-Optionsschein.

2. Call-Optionsschein auf Hensoldt (WKN UJ3LXQ)

Die jüngsten Friedensvorschläge von US-Präsident Trump im Russland-Ukrainekrieg haben bei Rüstungsaktien zu Gewinnmitnahmen geführt. Hinzu kamen die schwachen Ausblicke zahlreicher US-Rüstungsfirmen nach der Vorstellung ihrer Quartalsergebnisse zu Beginn der Woche. Hensoldt notiert heute fast unverändert, hatte aber bereits in den vergangenen Wochen nicht mehr vom positiven Umfeld profitieren können. Inzwischen notiert die Aktie rund 25 Prozent unter ihrem Rekordhoch, das Mitte März erreicht worden war. Derivateanleger nutzen den Rücklauf in der Aktie und kaufen den Call-Optionsschein.

3. Call-Optionsschein auf Alibaba (WKN MJ1V2S)

Die Handelskonflikte zwischen China und den USA belasten weiterhin chinesische Aktien. Alibaba hat in den vergangenen vier Wochen rund 17 Prozent an Wert verloren und hat damit einen Großteil der Jahresperformance wieder eingebüßt. Der E-Commerce-Gigant diversifiziert wegen dieser Herausforderungen seine Geschäftsbereiche durch Cloud-Partnerschaften und Kooperationen im Bereich der E-Mobilität. Der Call-Optionsschein auf Alibaba wird an der Euwax gekauft.

Euwax Sentiment

Nach der Kursrally der vergangenen Tage konsolidiert der DAX heute zur Mittagszeit mit einem moderaten Verlust. China hatte zuletzt die Hoffnungen auf eine Lösung im Handelsstreit mit den USA gedämpft. Der DAX notiert aktuell bei 21.860 Zähler, ein Minus von 0,2 Prozent. Im Euwax Sentiment gab es heute mehr Bewegung. Zügig nach Handelsbeginn drehte der Stimmungsindikator deutlich ins Plus, fiel aber auch schnell wieder ab und liegt nun mit -28 deutlich im Minus.

Börse Stuttgart auf Youtube

Politische Börsen haben kurze Beine? - So verhalte ich mich aktuell ?goldeseltradinginvesting?

Darum geht's im Video: In diesem spannenden Talk mit Richard "Richy? Dittrich (Börse Stuttgart Group) und Michael Flender (?goldeseltradinginvesting?) wird die aktuelle Marktsituation unter die Lupe genommen. Besonders im Fokus stehen die Auswirkungen von Trumps Zollpolitik auf die US-Wirtschaft sowie die globalen Märkte. Die beiden Experten beleuchten die Herausforderungen der Abhängigkeit von Lieferketten und das Vertrauen in die US-Wirtschaft. Zudem wird die Rolle der Anleihen und die Reaktionen anderer Länder auf die US-Wirtschaftspolitik analysiert. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den geopolitischen Einflüssen, insbesondere den angespannten Beziehungen zwischen den USA und China. Auch Handelskriege, Zölle und deren Auswirkungen auf die Weltwirtschaft kommen zur Sprache. Am Ende gibt es einen Ausblick auf die mögliche Marktentwicklung.

Timestamps:

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=hDI_vRf_078

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)