EQS-News: Novem Group S.A. bestätigt vorläufige Ergebnisse für GJ 2023/24

EQS-News: Novem Group S.A. / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Dividende

Novem Group S.A. bestätigt vorläufige Ergebnisse für GJ 2023/24



27.06.2024 / 09:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Novem Group S.A. bestätigt vorläufige Ergebnisse für GJ 2023/24

GJ 2023/24 Umsatz von €635,5 Millionen, -9,3% unter GJ 2022/23

Adj. EBIT1 von €69,1 Millionen, -15,5% unter Vorjahr

Solider Auftragseingang in den letzten 12 Monaten stützt Medium-term Guidance

Aussetzung der Dividendenzahlung für 2023/24 vorgeschlagen

Luxemburg, 27. Juni 2024 – Die Novem Group S.A. hat heute ihre testierten Zahlen veröffentlicht und die vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2023/24 bestätigt. Insgesamt erwirtschaftete Novem einen Umsatz von €635,5 Millionen, was einem Rückgang von -9,3% im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Unter herausfordernden Rahmenbedingungen verzeichnete das Unternehmen eine solide Adj. EBIT-Marge1 von 10,9%.

Aufgrund der schwachen Marktentwicklung wird der Vorstand in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat der Hauptversammlung am 22. August 2024 vorschlagen, keine Dividende für das Geschäftsjahr 2023/24 auszuschütten.

Dr. Johannes Burtscher, Chief Financial Officer, sagte: „Wir haben trotz schwieriger Marktbedingungen ein solides Ergebnis erzielt. Die wirtschaftlichen Unwägbarkeiten und das gegenwärtig volatile Umfeld lassen jedoch eine nur eingeschränkte Visibilität zu, weshalb wir eine Aussetzung der Dividende für das Geschäftsjahr 2023/24 vorschlagen werden.“

Die geprüften Zahlen und den Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2023/24 finden Sie auf der Investor Relations Webseite unter Berichte & Präsentationen. Der Geschäftsbericht enthält zudem den nichtfinanziellen Bericht, welcher die Fortschritte von Novem im Bereich der Nachhaltigkeit darstellt.

_______________________

1 Für die Definition/Berechnung der verwendeten alternativen Leistungskennzahlen verweist Novem auf das Glossar des entsprechenden Geschäftsberichts 2023/24, welcher auf der Investor Relations Webseite unter Berichte & Präsentationen zu finden ist.

Über Novem

Novem mit Hauptsitz in Luxemburg ist ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen Zierteilen und dekorativen Funktionselementen im Fahrzeuginnenraum für die Premium-Automobilindustrie. Mit einer Reihe von Hauptmaterialien wie Echtholz, Aluminium, Carbon und Premium-Synthetik bietet das Unternehmen einem wachsenden Kundenstamm einschließlich aller weltweit führenden Premium-Automobilhersteller unübertroffene Qualität, Technologie und Innovation. Gegründet 1947 in Vorbach, Deutschland, hat das Unternehmen seine globale Präsenz in Deutschland, Italien, Tschechien, Slowenien, China, USA, Honduras und Mexiko kontinuierlich ausgebaut. Novem beschäftigt etwa 4.900 Mitarbeitende an 12 Standorten und erzielte im Geschäftsjahr 2023/24 einen Umsatz von mehr als €635 Millionen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.novem.com.

Kontakt Investor Relations Pressekontakt Mareike Völker Isabel Henninger Head of Investor Relations Telefon: +49 69 506 037 583 Telefon: +49 9205 18 1399 E-Mail: isabel.henninger@kekstcnc.com E-Mail: investor.relations@novem.com

27.06.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: Novem Group S.A. 19, rue Edmond Reuter L-5326 Contern Luxemburg ISIN: LU2356314745 WKN: A3CSWZ Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Börse Luxemburg EQS News ID: 1932545

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1932545 27.06.2024 CET/CEST