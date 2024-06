Offiziere nach Putschversuch in Bolivien festgenommen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

La Paz (Reuters) - Nach dem Putschversuch in Bolivien haben Sicherheitskräfte etwa ein Dutzend Offiziere festgenommen.

Die Anklagen könnten bis zu 30 Jahre Gefängnis für sie vorsehen, sagte Innenminister Eduardo del Castillo am Donnerstag einem lokalen Fernsehsender.

Angeführt hatte den Putschversuch der frühere Oberbefehlshaber des Militärs, General Juan Jose Zuniga. Er war am Dienstag entlassen worden. Am Mittwoch dann versammelte er Truppen auf dem zentralen Platz von La Paz und ließ die Tür zum Präsidentenpalast aufbrechen, wo der neue Befehlshaber vereidigt wurde. Nach einigen Stunden übernahm jedoch die Polizei wieder die Kontrolle, und der Putschversuch brach in sich zusammen. Zuniga wurde verhaftet.

