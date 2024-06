Schwedens Notenbank stellt für 2024 noch zwei bis drei Zinssenkungen in Aussicht

Stockholm (Reuters) - Schwedens Notenbank hält den Leitzins konstant und signalisiert bis zu drei Lockerungsschritte im zweiten Halbjahr.

Sie beschloss am Donnerstag, den Schlüsselzins bei 3,75 Prozent zu belassen. Die Zentralbank hatte im Mai die geldpolitische Wende vollzogen und erstmals seit acht Jahren die Zinsen gesenkt. Nun stellten die Währungshüter für die zweite Jahreshälfte zwei bis drei Zinssenkungen in Aussicht, falls der Inflationsausblick unverändert bleibe. "Die Inflation liegt nahe am Ziel und die Wirtschaftsaktivität ist schwach", konstatierte die Riksbank.

Das von der Zentralbank beobachtete Inflationsmaß (CPIF) liegt mit einer Teuerungsrate von zuletzt 2,3 Prozent nicht mehr weit von der Zielmarke der Notenbank von 2,0 Prozent entfernt. Zeitweise hatte die Teuerungsrate bei über zehn Prozent gelegen.

Noch im Mai hatten die Währungshüter für die zweite Jahreshälfte nur zwei Zinsschritte nach unten avisiert. "Da sich die Inflation grundsätzlich positiv entwickelt, die Wirtschaft als etwas schwächer eingeschätzt wird und der Wechselkurs der Krone etwas stärker ist, wurde der Ausblick für den Leitzins etwas nach unten korrigiert", teilte die Riksbank weiter mit.

