Barrick Gold - Ganz besondere Halbjahreskerzen

„Die Jahre lehren viel, was die Tage niemals wissen!“ So lautet regelmäßig unser Mantra, um die Sinnhaftigkeit der Analyse hoher Zeitebenen zu untermauern. Aktuell liefert der Halbjahreschart der Barrick Gold-Aktie ein Lehrbuchbeispiel. Drei der letzten vier Halbjahreskerzen bilden jeweils Candlestick-Umkehrmuster in Form klassischer „Hammer“ (siehe Chart). Die markanten Lunten der letzten 6-Monats-Kerzen unterstreichen also die Trendwendeambitionen des Goldminentitels. Oberhalb der Marke von 19 USD wären die besonderen Kerzen „bullish“ nach oben aufgelöst. An dieser Stelle wird es interessant, denn dieses Schlüssellevel wird sowohl von zwei verschiedenen Retracements (17,50/18,33 USD) als auch durch zwei unterschiedliche Abwärtstrendlinien (akt. bei 17,71/18,95 USD) untermauert. Für das „i-Tüpfelchen“ sorgt das höchste monatliche Handelsvolumen, welches die Aktie im April verzeichnete. Per Saldo würde ein Spurt über die Signalmarke von 19 USD für ein strategisches Einstiegssignal generieren und dem Szenario einer langfristigen Bodenbildung Nachdruck verleihen. Das Jahreshoch von 2022 bei 26,07 USD definiert dann ein erstes Anlaufziel. Als Absicherung auf der Unterseite ist indes das o. g. Fibonacci-Cluster prädestiniert.

Barrick Gold (Semi-annually)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Barrick Gold

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

