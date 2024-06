EQS-Adhoc: OTI Greentech AG: OTI Greentech AG: Verschiebung der Veröffentlichung des Abschlusses der OTI Greentech AG (Einzelabschlusses) 2023 und des Konzernjahresabschlusses 2023

EQS-Ad-hoc: OTI Greentech AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

OTI Greentech AG: Verschiebung der Veröffentlichung des Abschlusses der OTI Greentech AG (Einzelabschlusses) 2023 und des Konzernjahresabschlusses 2023



28.06.2024

OTI Greentech AG: Verschiebung der Veröffentlichung des Abschlusses der OTI Greentech AG (Einzelabschlusses) 2023 und des Konzernjahresabschlusses 2023

Berlin, 28. Juni 2024 – Bei der OTI Greentech AG (ISIN DE000A2TSL22), ein an der Börse Düsseldorf notierter, international tätiger Anbieter von innovativen und nachhaltigen Chemikalien und Dienstleistungen für die Industrie, haben Vorstand und Aufsichtsrat beschlossen, den Abschluss der OTI Greentech AG (Einzelabschluss) für das Geschäftsjahr 2023 am 10. Juli 2024 und den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2023 nunmehr voraussichtlich am 26. Juli 2024 zu veröffentlichen. Die ordentliche Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2023 findet – wie vorher bereits bekanntgegeben - am 05. September 2024 statt. Die Verschiebung der Termine ist notwendig geworden, da in der Schweiz eine Mehrwertsteuerprüfung der vergangenen Jahre aufwendiger als geplant war. Die Prüfung wurde ohne Beanstandungen beendet. Dies hatte einerseits eine hohe Beanspruchung der internen Ressourcen, andererseits eine Verspätung der Übertragung der Unterlagen zur Erstellung des Konzernabschluss 2023 zur Folge.

Die Veröffentlichung der Halbjahresmitteilung 2024 der OTI Greentech AG (Einzelabschluss) wird, wie bisher angekündigt, am 30. September 2024 erfolgen.

Am 29. April 2024 hatte die OTI Greentech AG vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr 2023 veröffentlicht. Hiernach lag der Umsatz bei 17,65 Mio. Euro bei einem voraussichtlich leicht negativen EBITDA in der Gruppe.

Die Termine werden im Finanzkalender der OTI Greentech AG veröffentlicht unter www.oti.ag/investor-relations/.

Kontakt:

OTI Greentech AG

Dr. John C. Kisalus, CEO

info@oti.ag

Tel. +49 30 887 865 62

Friedrichstraße 79

10117 Berlin

edicto GmbH

Dr. Sönke Knop

sknop@edicto.de

Tel. +49 69 905505-51

Eschersheimer Landstr. 42-44

60322 Frankfurt

Sprache: Deutsch Unternehmen: OTI Greentech AG Friedrichstraße 79 10117 Berlin Deutschland Telefon: +49 30 887 865 62 E-Mail: info@oti.ag Internet: www.oti.ag ISIN: DE000A2TSL22

