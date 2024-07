EQS-News: Vorstandsvorsitzende Maria Zesch übergibt Führung der TAKKT AG – Andreas Weishaar übernimmt ad interim

EQS-News: TAKKT AG / Schlagwort(e): Personalie

Vorstandsvorsitzende Maria Zesch übergibt Führung der TAKKT AG – Andreas Weishaar übernimmt ad interim Nach drei erfolgreichen Jahren an der Spitze der TAKKT-Gruppe hat sich Maria Zesch im besten Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat entschieden, das Unternehmen zu verlassen und beruflich neue Wege zu gehen. Zesch übergibt zum 1. August 2024 die CEO-Rolle an Andreas Weishaar, der die Gruppe interimistisch führen wird. Der Aufsichtsrat hat die Suche nach einer langfristigen Nachfolge in die Wege geleitet.



Stuttgart, 1. Juli 2024. Nach drei Jahren der erfolgreichen Transformation bei TAKKT hat sich die Vorstandsvorsitzende Maria Zesch aus persönlichen Gründen entschieden, beruflich einen neuen Weg einzuschlagen. Im besten gegenseitigen Einvernehmen haben sich der Aufsichtsrat und Maria Zesch auf eine Niederlegung des Vorstandsmandats zum 31. Juli 2024 verständigt. Zum 1. August 2024 übernimmt mit Andreas Weishaar ein sehr erfolgreicher und erfahrener Manager interimistisch die CEO-Rolle. Der Aufsichtsrat hat zudem den Prozess für eine langfristige Nachbesetzung gestartet.



Maria Zesch kam 2021 von der Deutschen Telekom, um die TAKKT AG digital zu transformieren und stärker auf Nachhaltigkeit auszurichten. Die TAKKT entwickelte sich unter Maria Zesch von einem Portfolio einzelner Gesellschaften zu einer kompakt aufgestellten und integrierten Unternehmensgruppe mit starker Fokussierung auf die Bedürfnisse der Kunden und auf nachhaltige Produkte. Die Gruppe hat bei der Transformation in den vergangenen Jahren trotz des schwierigen Marktumfelds wichtige Meilensteine bei Nachhaltigkeits- und Wachstumsinitiativen und der Integration der operativen und funktionalen Einheiten erreicht. Mit dem Aufbau der Gruppenfunktionen in den Bereichen Logistik, Technology & Data, Finanzen und HR wurden wichtige Prozesse zentralisiert und effizienter aufgestellt.



„Im Namen des gesamten Aufsichtsrates möchte ich Maria Zesch sehr herzlich für ihren herausragenden Einsatz und die erfolgreiche Arbeit für unser Unternehmen danken“, so der Aufsichtsratsvorsitzende Hubertus Mühlhäuser. „Maria Zesch hat die TAKKT in den letzten drei Jahren neu strukturiert, die Kultur positiv geprägt und die Marktpositionierung unseres Unternehmens geschärft. Den von ihr erfolgreich eingeleiteten Transformationsprozess wird die TAKKT weiterverfolgen und gleichzeitig auf neue Wachstumsimpulse setzen. Wir wünschen Maria für ihre persönliche und berufliche Zukunft alles Gute und viel Erfolg.“



„Gemeinsam haben wir die TAKKT strategisch und organisatorisch neu aufgestellt und die Transformation zu einem stärker integrierten, kundenfokussierten und nachhaltigen Unternehmen vorangetrieben. Wir haben Unternehmen und Marken integriert und parallel an der Umsetzung unserer Vision der neuen Arbeitswelten gearbeitet. Ein wichtiger Aspekt ist hierbei die Steigerung des Geschäfts mit nachhaltigen Produkten, mit denen wir heute rund 30 Prozent unseres Umsatzes erzielen. Dafür erhalten wir auch externe Anerkennung, etwa durch den Gewinn des renommierten Deutschen Nachhaltigkeitspreises. Ich bin stolz darauf, Teil dieser Reise gewesen zu sein. Gemeinsam mit dem Aufsichtsrat habe ich entschieden, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, den Staffelstab weiterzugeben. Es war mir eine Freude die TAKKT zu führen und zu gestalten. Ich bedanke mich bei unserem Team und dem Aufsichtsrat für das entgegengebrachte Vertrauen und wünsche Andreas Weishaar und dem gesamten TAKKT-Team viel Erfolg“, so Maria Zesch.



In der heutigen Sitzung hat der Aufsichtsrat Andreas Weishaar mit Wirkung zum 1. August 2024 zum Vorstandsvorsitzenden der TAKKT AG berufen. „Die TAKKT ist mit anhaltend herausfordernden Rahmenbedingungen konfrontiert. Nach dem schwierigen Start ins Jahr arbeitet die Gruppe derzeit intensiv an einer Weiterentwicklung der strategischen Ausrichtung, um nachhaltiges Wachstum zu erzielen. Ich bin daher sehr froh, dass wir mit Andreas Weishaar einen äußerst erfahrenen Manager interimistisch für die CEO-Rolle bei der TAKKT gewinnen konnten. Gemeinsam mit CFO Lars Bolscho und dem erfahrenen Executive-Team wird er die Gruppe durch die aktuellen Herausforderungen führen,“ so Mühlhäuser.



Andreas Weishaar blickt auf eine fünfundzwanzigjährige Karriere bei renommierten internationalen Unternehmen zurück. Von 2019 bis 2023 war er als Mitglied des Vorstands bei CNH Industrial (NYSE:CNH) zuständig für die Themen Strategie, HR, IT und Digitalisierung, bevor er die erfolgreiche Herauslösung und den Börsengang der Iveco Group (EXM:IVG) mit verantwortete. Davor fungierte er für drei Jahre als Vorstandsmitglied beim weltweit tätigen Gastrogerätehersteller Welbilt (NYSE:WBT), einem der größten Lieferanten der TAKKT AG, und davor war er für über zehn Jahre beim Landtechnikkonzern AGCO Corporation (NYSE:AGCO) in verschiedenen Führungspositionen in Europa und Asien tätig. Er verfügt über profunde Kenntnisse der für TAKKT relevanten End- und Zuliefermärkte und der Digitalisierung von Kunden- und Geschäftsprozessen. Weishaar startete seine Karriere 1999 bei der internationalen Managementberatung Arthur D. Little. „Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und die Zusammenarbeit mit dem weltweiten Team der TAKKT AG. Unser Ziel wird weiterhin sein, unseren Kunden und Kundinnen über unsere starken Marken den größtmöglichen Mehrwert zu bieten. Den unmittelbaren Fokus werden wir auf die rasche Umsetzung von weiteren Wachstumsimpulsen und die weitere operative Verbesserung unserer Geschäftsentwicklung legen,“ so Andreas Weishaar.



Kurzprofil der TAKKT AG

Die TAKKT AG ist in Europa und Nordamerika der führende Omnichannel-Händler für Geschäftsausstattung. Die Gruppe ist mit den Divisions Industrial & Packaging, Office Furniture & Displays und FoodService in mehr als 20 Ländern vertreten. Das Sortiment der Tochtergesellschaften umfasst über 600.000 Produkte aus den Bereichen Betriebs- und Lagereinrichtung, Büromöbel, Transportverpackungen, Displayartikel, Ausrüstungsgegenstände für den Gastronomie- und Hotelmarkt sowie den Einzelhandel. Das Unternehmen ist im SDAX gelistet und im Prime Standard der Deutschen Börse vertreten.

Ansprechpartner

Benjamin Bühler Tel. +49 711 3465-8223

E-Mail: investor@takkt.de

