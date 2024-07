RATIONAL - Saisonalität: Ein Titel für Q3?

Zyklische und saisonale Aspekte sorgen oftmals für eine zusätzliche Dimension in unseren Analysen. Ein gutes Beispiel für diesen Mehrwert gibt derzeit die Rational-Aktie ab. Auf Basis der Daten seit Beginn des Jahrtausends stellt der Titel derzeit einen echten Stabilitätsanker dar, denn von Ende Juni bis Anfang September kann das Papier im Mittel um 7,5 % zulegen. Die überzeugende Performance erzielt die Aktie mit einer Trefferquote von 66,7 %. Mit anderen Worten: In 16 von 24 Jahren seit 2000 konnte das Papier über die Sommermonate hinweg tatsächlich zulegen. Zu dieser stabilen und sehr guten saisonalen Phase kommt ein überzeugendes Chartbild. Seit dem Spurt über die Schlüsselmarke von 700 EUR liegt eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation vor (siehe Chart). Rein rechnerisch hält dieses Trendwendemuster ein Anschlusspotenzial von rund 300 EUR bereit und ermöglicht deshalb langfristig sogar einen Anlauf auf das bisherige Allzeithoch vom August 2021 bei 1.033,50 EUR. Im ersten Schritt liefert die Saisonalität eine Steilvorlage für ein neues Jahreshoch oberhalb der Marke von 850 EUR. Um die gute Ausgangslage nicht zu gefährden, gilt es in Zukunft, die alte Ausbruchszone bei 700 EUR nicht mehr zu unterschreiten.

RATIONAL (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart RATIONAL

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

