Northern Data erwägt US-Börsengang für KI und Cloud-Geschäft

Der deutsche Technologiekonzern Northern Data AG erwägt einen Börsengang seiner Cloud-Computing- und Rechenzentrumseinheiten für künstliche Intelligenz (KI) in den USA.

Das Unternehmen prüfe eine Notierung seiner Einheiten Taiga und Ardent, berichtete die Agentur Bloomberg am Montag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Der Sprung aufs Parkett könnte noch in der ersten Hälfte des kommenden Jahres erfolgen. Das in Frankfurt ansässige Unternehmen strebe eine Bewertung von bis zu 16 Milliarden Dollar an. Northern Data reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters.

Die Pläne für den Börsengang kommen zu einer Zeit, in der sich der US-Aktienmarkt nach zwei schwachen Jahren wieder erholt. Die Hoffnung auf eine sanfte Landung der Wirtschaft hat das Interesse der Anleger an Börsengängen wieder geweckt. Insbesondere KI-Startups ziehen derzeit enorme Investitionen an, die durch die Nachfrage nach künstlicher Intelligenz nach dem Start von ChatGPT von OpenAI angekurbelt werden.