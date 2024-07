Aktien Wien Schluss: ATX schüttelt Verlaufsverluste ab

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Dienstag mit Kursgewinnen geschlossen. Der Leitindex ATX zeigte sich über weite Strecken im Minus, schaffte dann aber am Nachmittag den Vorzeichenwechsel und stieg um 0,32 Prozent auf 3.660,10 Punkte. Es war der vierte Gewinntag in Serie für das Aktienbarometer. Der marktbreite ATX Prime stieg um 0,22 Prozent auf 1.830,72 Einheiten. Das europäische Börsenumfeld schloss hingegen klar im Minus.

Die Meldungslage zu Einzelwerten blieb in Wien den ganzen Tag über mager, von Analystenseite gab es Neuigkeiten für UBM. Die Erste Group hat das Kursziel für die Aktien des Immobilienentwicklers von 30 auf 28 Euro gesenkt. Die Anlageempfehlung "Buy" wurde gleichzeitig bestätigt. Der Kurs der Aktien drehte nach Verlusten im Eröffnungshandel ins Plus und kletterte um 1,4 Prozent auf 21,40 Euro nach oben.

Der ATX wurde vor allem durch kräftige Aufschläge bei den Index-Schwergewichten aus dem Banken- und Ölsektor gestützt. So kletterten Raiffeisen Bank International um 2,5 Prozent, Bawag legten um 1,4 Prozent zu und Erste Group gewannen 0,1 Prozent.

Bei den Papieren der OMV ging es um 1,1 Prozent nach oben, Schoeller Bleckmann verteuerten sich um 0,4 Prozent. Papiere aus dem Ölsektor zeigten sich europaweit gut gesucht. Die Ölpreise hatten zuletzt weiter zugelegt.

Datenseitig standen Verbraucherpreise im Fokus. Die Inflation im Euroraum ist im Juni leicht gesunken, die Kernteuerung stagnierte. Die Zahlen sind mit Blick auf die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) von besonderem Interesse. Der Chef der US-Notenbank Jerome Powell sagte am Dienstag, dass die US-Notenbank trotz Fortschritten im Kampf gegen die Inflation auf dem Weg zu einer Zinswende keine Eile hat. Am Nachmittag veröffentlichte US-Daten deuteten unterdessen erneut auf einen weiterhin robusten Arbeitsmarkt hin./kat/mha/APA/jha