EQS-HV: Tele Columbus AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 11.07.2024 in Berlin mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

Tele Columbus AG Berlin - ISIN: DE000TCAG172 / WKN: TCAG17 - Absage der ordentlichen Hauptversammlung 2024 am 11. Juli 2024

Die mit Veröffentlichung im Bundesanzeiger vom 31. Mai 2024 für Donnerstag, den 11. Juli 2024, 10:00 Uhr, in der Kaiserin-Augusta-Allee 108, 10553 Berlin, einberufene ordentliche Hauptversammlung 2024 wird hiermit abgesagt. Die am 31. Mai 2024 im Bundesanzeiger bekannt gemachte Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung ist damit gegenstandslos. Die ordentliche Hauptversammlung wird zeitnah erneut einberufen. Es ist beabsichtigt, die ordentliche Hauptversammlung an einem neuen Termin innerhalb der ersten acht Monate des aktuellen Geschäftsjahres durchzuführen. Berlin, 28. Juni 2024 Tele Columbus AG Der Vorstand