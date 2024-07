EQS-News: Nemetschek Group schließt Übernahme der GoCanvas Holdings Inc. erfolgreich ab

EQS-News: Nemetschek SE / Schlagwort(e): Firmenübernahme

Nemetschek Group schließt Übernahme der GoCanvas Holdings Inc. erfolgreich ab



02.07.2024

Akquisition erfolgt wie geplant zum 1. Juli

München, 2. Juli 2024 – Die Nemetschek Group (ISIN 0006452907), ein weltweit führender Anbieter von Softwarelösungen für die AEC/O- und Medienindustrie, gibt heute bekannt, dass die Übernahme von GoCanvas Holdings, Inc., einem führenden Softwareanbieter für die Zusammenarbeit von Facharbeitern auf der Baustelle, abgeschlossen ist. Mit GoCanvas können traditionell papierbasierte Prozesse digitalisiert, Inspektionen vereinfacht, die Sicherheit verbessert und die Einhaltung von Vorschriften sichergestellt werden.

Perfekte Ergänzung des Portfolios der Nemetschek Build & Construct Division zur Schaffung eines einzigartigen Ökosystems für das Bauwesen

Die Kombination der bereits bestehenden Leistungen der Nemetschek Group im Segment Build & Construct mit den führenden SaaS-Lösungen für die papierlose Erfassung, die Auswertung und die Integration von Baustellendaten durch GoCanvas eröffnet enorme Möglichkeiten für Außendienstmitarbeiter im Baugewerbe sowie in weiteren angrenzenden Branchen.

Die komplementären Technologien, der Kundenstamm und die regionalen Vertriebsstrukturen von GoCanvas und der Nemetschek Group ermöglichen bedeutende Wachstumschancen und technologische Synergien durch die weitere Verbesserung des Markt- und Kundenzugangs entlang des gesamten AEC/O-Lebenszyklus. Darüber hinaus stärkt die Übernahme die Positionierung der Nemetschek Group in den USA weiter, während der Konzern GoCanvas eine einzigartige Basis für die Expansion in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum bietet.

Mit seinem reinen SaaS-Angebot wird GoCanvas zudem den Übergang von Nemetschek zu einem Abonnement- und SaaS-zentrierten Geschäftsmodell vorantreiben, was eine der wichtigsten strategischen Zielsetzungen des Unternehmens ist.

Für weitere Informationen zum Unternehmen wenden Sie sich bitte an

Nemetschek Group

Stefanie Zimmermann

Investor Relations

+49 89 540459 250

szimmermann@nemetschek.com

Über GoCanvas

GoCanvas hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und ihren Baustellenteams zu verbessern. Die benutzerfreundlichen Plattformen zielen darauf ab, Inspektionen zu vereinfachen, traditionell papierbasierte Prozesse zu digitalisieren, die Sicherheit zu verbessern und die maximale Einhaltung von Industriestandards zu gewährleisten. Die mobilen und cloudbasierten Lösungen von GoCanvas wurden entwickelt, um die Datenerfassung von der Baustelle bis zum Büro zu rationalisieren und administrative Aufgaben zu übernehmen, damit sich die Kunden von GoCanvas auf das Wesentliche konzentrieren können - die Sicherheit ihrer Teams, die Integrität ihrer Ausrüstung und einen effizienteren Betrieb. Das Unternehmen wurde 2008 gegründet und hat mehr als 300 Mitarbeiter und Standorte in den USA, Kanada, Australien und Südafrika.

Über die Nemetschek Group

Die Nemetschek Group ist ein weltweit führender Softwareanbieter für die digitale Transformation der AEC/O- und Medienbranche. Die intelligenten Softwarelösungen decken den gesamten Lebenszyklus von Bau- und Infrastrukturprojekten ab und ermöglichen Kreativen, ihre Arbeitsabläufe zu optimieren. Kunden können Gebäude und Infrastrukturen effizienter und nachhaltiger planen, bauen und verwalten sowie digitale Inhalte wie Visualisierungen, Filme und Computerspiele kreativ entwickeln. Der Softwarekonzern treibt neue Technologien und Ansätze wie künstliche Intelligenz, digitale Zwillinge und offene Standards (OPEN BIM) in der AEC/O-Industrie voran, um so die Produktivität und Nachhaltigkeit der Branche zu steigern. Dabei erweitern wir unser Portfolio kontinuierlich, u. a. durch Investitionen in disruptive Start-ups. Derzeit gestalten mehr als sieben Millionen Anwender die Welt mit den kundenorientierten Lösungen unserer vier Segmente. 1963 von Prof. Georg Nemetschek gegründet, beschäftigt die Nemetschek Group heute weltweit über 3.400 Experten.

Das seit 1999 im MDAX und TecDAX börsennotierte Unternehmen erzielte im Jahr 2023 einen Umsatz von 851,6 Millionen Euro und ein EBITDA von 257,7 Millionen Euro.

