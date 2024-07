GNW-Adhoc: Adrian Ridge zum CEO der Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group ernannt

^TEMECULA, Kalifornien, July 02, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Seit dem 1. Juli 2024

ist Adrian Ridge Chief Executive Officer der Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group, die zur Industrieabteilung von Nikkiso Co. Ltd. gehört. Ridge tritt die Nachfolge von Peter Wagner an, welcher weiterhin im Verwaltungsrat der Nikkiso CE&IG Group als Executive Chairman tätig sein wird. Als CEO wird Ridge die operativen und finanziellen Ergebnisse vorantreiben und die Gruppe für zukünftiges Wachstum vorbereiten. In seiner neuen Rolle als Executive Chairman wird Wagner sich darauf konzentrieren, die Vision und die langfristige Strategie der Gruppe in einer beratenden Funktion mitzugestalten. ?Im Namen des Verwaltungsrats heiße ich Adrian willkommen und gratuliere ihm zu seiner Beförderung zum CEO", verkündet Wagner. ?Er ist eine bewährte Führungskraft, die sich zum richtigen Zeitpunkt engagiert, um das Wachstum von Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases zu neuen Höhen zu führen." ?Noch nie hat mich das Potenzial eines Unternehmens so begeistert wie jenes von Nikkiso", so Ridge. ?Wir haben alle Voraussetzungen, um in jedem Markt, den wir bedienen, in jeder Region der Welt führend zu sein. Ich fühle mich geehrt und bin dankbar für diese einmalige Gelegenheit." Über Adrian Ridge Ridge kam 2022 als EVP of Manufacturing and Operations zu Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases, nachdem er rund 30 Jahre in verschiedenen globalen Führungspositionen beim schwedischen Fertigungsriesen Atlas Copco tätig war. Er hat einen Abschluss in Maschinenbau und einen MBA von der Durham University in Großbritannien. Medienkontakt Lisa Adams Lisa.adams@nikkisoceig.com (mailto:Lisa.adams@nikkisoceig.com) Mobil: +1 (405) 492-1689 Über die Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group Die Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group ist ein führender Anbieter von kryogenen Anlagen, Technologien und Anwendungen für die Marktsegmente saubere Energie und Industriegase. Die Gruppe beschäftigt mehr als 1.600 Mitarbeitende in 22 Ländern und wird von Cryogenic Industries, Inc. in Südkalifornien, USA, geleitet, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Nikkiso Co., Ltd. (TSE: 6376). Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b3496ba9-85d1-4c91-b199- 181d30747a25 °