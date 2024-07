Original-Research: Erlebnis Akademie AG (von Sphene Capital GmbH): Buy

^ Original-Research: Erlebnis Akademie AG - von Sphene Capital GmbH Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Erlebnis Akademie AG Unternehmen: Erlebnis Akademie AG ISIN: DE0001644565 Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 02.07.2024 Kursziel: 18,60 (unverändert) Kursziel auf Sicht von: 24 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Peter Thilo Hasler Bestes erstes Quartal der Unternehmensgeschichte Mit rund 230.000 Besuchern (+43,4% YoY) an den vollkonsolidierten Standorten und Umsätzen von EUR 3,0 Mio. (+39,0% YoY) erzielte Erlebnis Akademie das bisher beste erste Quartal der Unternehmensgeschichte. Während in diesem Jahr keine neuen Einrichtungen eröffnet wurden, ist es aus unserer Sicht gelungen, durch frische Impulse die bestehenden Standorte zu stärken, u. a. durch Erweiterungsprojekte (Abenteuerwälder, Gastronomie und Shops), (digitale) Marketingmaßnahmen - unter anderem in den sozialen Netzwerken - und zusätzliche Event-Attraktionen wie winterliche Illuminationen. Hinzu kamen günstigere meteorologische Rahmendaten, nachdem eak im Vorjahresquartal an zahlreichen Standorten noch von zum Teil anhaltenden Regenfällen betroffen war. Die Standort-Stärkungen wirken aus unserer Sicht nachhaltig; weil sich aber die Wetterlage im zweiten Quartal 2024 merklich eingetrübt hat - deutschlandweit lag die Niederschlagsmenge im Q2/2024 mit 280 l/qm um rund 31% über dem vieljährigen Mittelwert - sollten die Zuwachsraten der Besucherzahlen nicht in demselben Maße für die folgenden Quartale fortgeschrieben werden. Trotz der über unseren Erwartungen liegenden Q1/2024-Zahlen belassen wir daher unsere Gesamtjahresprognosen unverändert. Wir bestätigen unser aus einem dreistufigen DCF-Modell abgeleitetes Kursziel von EUR 18,60 je Aktie und unser Buy-Rating für die Aktien der Erlebnis Akademie AG. Sowohl die Konzernumsätze als auch das operative Ergebnis (EBIT) des für den Gesamtjahreserfolg eher untergeordneten ersten Quartals 2024 waren mit EUR 3,0 Mio. (+39,0 YoY) und EUR -2,6 Mio. (Vorjahr: EUR -3,1 Mio.) deutlich besser, als von uns erwartet. Die Besucherzahlen der vollkonsolidierten Baumwipfelpfade lagen im ersten Quartal 2024 bei 227.000 (+41,5% YoY), die der Abenteuerwälder bei 3.000 (Vj.: 0). Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/30125.pdf Kontakt für Rückfragen Peter Thilo Hasler, CEFA +49 (89) 74443558/ +49 (152) 31764553 peter-thilo.hasler@sphene-capital.de -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °