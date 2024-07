EQS-News: Krones wird weiter profitabel wachsen – Mittelfristziele bis 2028 festgelegt

EQS-News: Krones AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Krones wird weiter profitabel wachsen – Mittelfristziele bis 2028 festgelegt



03.07.2024 / 18:05 CET/CEST

03.07.2024

Krones wird weiter profitabel wachsen – Mittelfristziele bis 2028 festgelegt

Krones hat heute einen Kapitalmarkttag für Analysten und Investoren veranstaltet

Vorstand erläuterte Strategie und stellte Mittelfristziele vor

Bis 2028 soll der Konzernumsatz auf 7 Mrd. Euro steigen (2023: 4,7 Mrd. Euro). Das Mittelfristziel für die EBITDA-Marge liegt bei 11 % bis 13 % (2023: 9,7 %). Beim ROCE strebt Krones bis 2028 einen Wert von mehr als 20 % an (2023: 16,3 %)

Krones hat heute in Neutraubling einen Capital Market Day (Kapitalmarkttag) für Analysten und institutionelle Investoren veranstaltet. Wesentliche Themen dort waren die Strategie und Wachstumsaussichten des Unternehmens sowie die Vorstellung der Mittelfristziele 2028.

Die Märkte von Krones profitieren von Megatrends wie der steigenden Weltbevölkerung und der zunehmenden Mittelschicht. Der Vorstand erläuterte, wie das Unternehmen auf die Kundenbedürfnisse eingeht und so die Chancen des stabil wachsenden Getränke- und Lebensmittelmarktes nutzt. Dabei ist das Thema Nachhaltigkeit und der damit verbundene Umwelt- und Klimaschutz ein wesentlicher Wachstumstreiber für Krones. Die Nachfrage der Krones Kunden nach nachhaltigen Maschinen und Anlagen, mit denen sich Ressourcen einsparen und CO2-Emissionen senken lassen, steigt stark an. Das Unternehmen besetzt hier mit zukunftsweisenden Produkten eine führende Position. Krones wird damit dem eigenen Anspruch gerecht, seine Kunden mit “Solutions beyond tomorrow“ zu bedienen. Dies unterstrich der Vorstand mit konkreten Beispielen für innovative Produkte des Unternehmens. Auch zu den Digitalisierungsaktivitäten und zum Ausbau des Global Footprint von Krones informierte der Vorstand die Analysten und Investoren auf dem Capital Market Day umfassend.

Krones setzt sich Mittelfristziele bis 2028

Krones wird in den kommenden Jahren sein profitables Wachstum fortsetzen. Dies zeigen die Mittelfristziele bis 2028, die der Vorstand auf dem Capital Market Day präsentierte. Das Unternehmen plant den Konzernumsatz bis 2028 auf 7 Mrd. Euro zu steigern (2023: 4,7 Mrd. Euro). Die Ertragskraft wird sich weiter verbessern. Das Mittelfristziel für die EBITDA-Marge liegt bei 11 % bis 13 % (2023: 9,7 %). Bei der dritten finanziellen Zielgröße, dem ROCE (Return on Capital Employed), strebt Krones bis 2028 einen Wert von mehr als 20 % an (2023: 16,3 %).

Die Präsentation zum Capital Market Day hat Krones im Internet veröffentlich unter:

https://www.krones.com/media/downloads/CMD_2024.pdf

Kontakt:

Olaf Scholz

Leiter Investor Relations

Tel.: +49 (0) 9401 - 701169

E-Mail: olaf.scholz@krones.com

