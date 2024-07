GNW-Adhoc: Grenzen verschieben: Solarbetriebenes E-Bike von AGAO wird auf der Eurobike 2024 vorgestellt

^FRANKFURT, Deutschland, July 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aufbauend auf dem

Erfolg des solarbetriebenen Rollers, der letztes Jahr auf der Eurobike 2023 debütierte, wird AGAO sein bahnbrechendes solarbetriebenes Elektrofahrrad auf der Eurobike 2024 in der Halle 8.0, Stand N19, der Messe Frankfurt vorstellen. Dieses fortschrittliche E-Bike wurde entwickelt, um den städtischen Nahverkehr mit seinen innovativen Funktionen und seinem nachhaltigen Design zu revolutionieren. Das E-Bike von AGAO ist auf Pendler in der Stadt zugeschnitten und berücksichtigt wichtige Aspekte wie Effizienz, Umweltverträglichkeit und Kosteneffizienz. Es zeichnet sich durch seine Fähigkeit aus, dank fortschrittlicher Mikro-Energiesammel- und Siliziumchip-Technologien auch bei schlechten Lichtverhältnissen Energie zu erzeugen. Dies gewährleistet eine zuverlässige Leistung unabhängig vom Wetter oder der Tageszeit und ist somit ideal für städtische Umgebungen mit wechselnder Sonneneinstrahlung. Das intelligente Energy Matrix System optimiert die Energiespeicherung und -verteilung durch die Integration von Solarmodulen aus mehreren Richtungen. Mithilfe fortschrittlicher Algorithmen sorgt dieses System für ein effizientes Energiemanagement, sodass das Fahrrad den ganzen Tag über mit Strom versorgt wird und weniger häufig aufgeladen werden muss. Langlebigkeit ist ein weiteres Highlight der Designsprache von AGAO. Das E-Bike ist mit gekapselten, stoß- und kratzfesten Photovoltaik-Paneelen ausgestattet, die den unterschiedlichsten städtischen Bedingungen standhalten. Dies gewährleistet eine lang anhaltende Leistung und Zuverlässigkeit und macht es zu einer zuverlässigen Wahl für den täglichen Arbeitsweg. Das solarbetriebene E-Bike von AGAO bietet nicht nur praktische Vorteile, sondern fördert auch die ökologische Nachhaltigkeit. E-Bikes reduzieren den CO2- Fußabdruck erheblich und tragen zu einer saubereren Luft in städtischen Gebieten bei, indem sie eine grüne Alternative zu herkömmlichen Fahrzeugen darstellen. Außerdem fördert das Fahren mit einem E-Bike die körperliche Aktivität und damit die kardiovaskuläre Gesundheit und die allgemeine Fitness. Der Markt für E-Bikes wächst schnell, angetrieben durch das wachsende Bewusstsein für ökologische Nachhaltigkeit und die praktischen Vorteile von E- Bikes gegenüber Autos. E-Bikes werden zu einer beliebten, kostengünstigen und umweltfreundlichen Lösung für den städtischen Pendlerverkehr und unterstützen den Wandel hin zu nachhaltigeren Städten. Besucher der Eurobike 2024 sind eingeladen, das solarbetriebene E-Bike von AGAO vom 3. bis 7. Juli 2024 in Halle 8.0, Stand N19, der Messe Frankfurt zu entdecken. Am Stand werden Vorführungen und Diskussionen darüber stattfinden, wie dieses innovative E-Bike den städtischen Nahverkehr verbessern kann. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website von AGAO. AGAO widmet sich der Entwicklung nachhaltiger Mobilitätslösungen, die das Leben in der Stadt verbessern und die Umweltverträglichkeit fördern. Das Debüt des solarbetriebenen E-Bikes auf der Eurobike 2024 ist ein bedeutender Schritt zur Erreichung dieser Ziele. Weitere Informationen erhalten Sie auf: www.agao.cc (https://agao.cc/). °