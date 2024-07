Polens Notenbank hält Zins konstant - Inflationsrisiko durch starkes Lohnwachstum

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Warschau (Reuters) - Die polnische Zentralbank rüttelt nicht am Leitzins. Sie beließ ihn am Mittwoch bei 5,75 Prozent.

Von Reuters befragte Experten hatten damit gerechnet. Zentralbankchef Adam Glapinski hat Zinssenkungen in diesem Jahr ausgeschlossen. Die Inflation lag im Juni bei 2,6 Prozent. Sie ist damit zwar innerhalb der Zielspanne der Zentralbank (NBP) von 1,5 bis 3,5 Prozent. Allerdings rechnet die Notenbank damit, dass die Teuerung in der zweiten Jahreshälfte anziehen wird, wodurch die Inflation aus dem Zielkorridor geraten könnte.

Die Inflation war in Polen und vielen anderen Staaten Mitteleuropas nach der russischen Invasion in der Ukraine im Jahr 2022 in die Höhe schossen. Doch seit Jahresbeginn hat sich die Lage an der Preisfront beruhigt. Nun könnte aber das starke Lohnwachstum die Inflation wieder befeuern.

Die Lohnkosten stiegen im ersten Quartal um 14,1 Prozent. Ein Grund dafür waren starke Mindestlohnerhöhungen. Auch die kräftigen Lohnerhöhungen im öffentlichen Sektor durch die Regierungskoalition von Ministerpräsident Donald Tusk haben das Lohnwachstum in der größten Volkswirtschaft Mitteleuropas angekurbelt. In Polen erhöhte die Regierung im April zudem die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel von null auf fünf Prozent. NBP-Chef Glapinski sagte im Juni, dass die Inflation am Jahresende bei über fünf Prozent landen könnte.

