EZB-Vizechef de Guindos: Äußerste Vorsicht in der Geldpolitik

Frankfurt (Reuters) - Die Europäische Zentralbank (EZB) muss nach den Worten ihres Vizechefs Luis de Guindos angesichts erhöhter Unsicherheit in der Geldpolitik äußerst umsichtig handeln.

Eine Eskalation der Handelskonflikte könne zu einer Abwertung des Euro und zu steigenden Importkosten führen, warnte der Stellvertreter von EZB-Präsidentin Christine Lagarde am Donnerstag auf einer Veranstaltung in Amsterdam. Auch könnten dringend nötige Ausgaben für Verteidigung und Infrastruktur die Inflation anheizen. Auf der anderen Seite könnten eine geringere Nachfrage nach Exporten aus dem Euroraum und ein schwächeres Wachstum infolge höherer Zölle oder geopolitischer Spannungen die Inflation dämpfen.

"Was die Geldpolitik betrifft, bedeutet diese Unsicherheit, dass wir äußerst vorsichtig sein müssen bei der Bestimmung der angemessenen Gangart", sagte de Guindos. Zwar deuteten die meisten Wirtschaftsindikatoren darauf hin, dass sich die Inflation in die richtige Richtung bewege. Dennoch müsse die EZB in diesem Umfeld extremer Unsicherheit um so mehr daran festhalten, datenabhängig vorzugehen und von Sitzung zu Sitzung zu entscheiden.

Die nächste Zinssitzung der EZB ist in zwei Wochen. Am Finanzmarkt wird nach der Zoll-Ankündigung von US-Präsident Donald Trump mit hoher Wahrscheinlichkeit damit gerechnet, dass die EZB dann erneut die Zinsen senken wird. Es wäre der siebte Schritt nach unten, seit die Währungshüter Mitte 2024 im Zuge einer nachlassenden Inflation auf einen Lockerungskurs umgeschwenkt waren.

