Trading-Chance Nordex: Massive Supportzone erreicht

Einfach ist die Gemengelage für die Windkraft-Branche nicht, keine Frage. Aber eine Vielzahl neuer Aufträge zeigt, dass Nordex seinen Weg machen dürfte, zurück zu erfreulichen, positiven Gewinnmargen. Und nachdem die Aktie in den letzten Wochen erheblich zurückkam, wäre jetzt auch charttechnisch ein Punkt erreicht, an dem die Bullen zurückkommen könnten.

Zwischen März und Mitte Mai kannte die Nordex-Aktie kein Halten mehr, aber danach ging es kaum weniger dynamisch bergab. Zu weit vorgewagt, markttechnisch heiß gelaufen … und dann die zunehmende Unsicherheit nach der Europawahl: All das ließ in den vergangenen Wochen reichlich Luft aus der Spekulation. Indes, die grundsätzliche und aus aktueller Sicht solide Aufhellung der Lage bleibt:

Analysten-Kursziele weit über dem aktuellen Kurs

Für das laufende Jahr erwarten die Analysten erstmals nach einer jahrelangen Durststrecke, in der sich unerwartet negative Faktoren wie Corona, Materialengpässe und Inflation die Klinke in die Hand gaben, einen Gewinn pro Aktie. Der soll 2025/2026 weiter und dynamisch zulegen, was bislang auch von dem unterfüttert wird, was Nordex an Bilanzdaten liefert. Entsprechend optimistisch ist man von Expertenseite her, die Spanne der im laufenden Jahr aktualisierten Kursziele bewegt sich mit 14,60 bis 20,00 Euro deutlich über dem aktuellen Kurs. Der zudem eine wichtige Auffangzone erreicht hat:

Das Ziel des Short-Trades vom 10. Juni ist erreicht

„Ein Test der 200-Tage-Linie wäre jetzt ein denkbares Szenario“ hatten wir in unserem Short-Setup an dieser Stelle am 10. Juni geschrieben, genau das ist jetzt eingetreten. Die Nordex-Aktie hat auf dieser mit dem November-Hoch eine Kreuzunterstützung bildenden Linie aufgesetzt, diese bildet wiederum mit der Unterstützung bei 10,83 Euro eine breite Unterstützungszone.

Da die „bad news“ jetzt auf dem Tisch liegen und aussteigen konnte, wer aussteigen wollte, ist diese Konstellation zusammen mit der im überverkauften Bereich rangierenden Markttechnik eine taugliche Gelegenheit, den derzeit fast 50 Prozent ausmachenden Gewinn des am 10. Juni vorgestellten Short-Trades mitzunehmen und mit einem der Volatilität der Aktie angemessenen Risikopuffer beim Stop Loss die Seiten zu wechseln.

Long-Trade mit Stop Loss knapp unter der entscheidenden Supportzone

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten HSBC vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 8,240 Euro, daraus errechnet sich aktuell ein Hebel von 3,4. Den Stop Loss würden wir bei 10,55 Euro in der Aktie platzieren, das entspricht im Zertifikat einem Kurs von ca. 2,28 Euro. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf Nordex lautet HS4CJA.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 13,39 Euro, 13,68 Euro, 15,77 Euro

Unterstützungen: 11,32 Euro, 10,83 Euro, 9,21 Euro, 8,62 Euro

Knock-Out Zertifikat Long auf Nordex

Basiswert Nordex WKN HS4CJA ISIN DE000HS4CJA9 Basispreis 8,240 Euro K.O.-Schwelle 8,240 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent HSBC Hebel 3,4 Stop Loss Zertifikat 2,28 Euro

