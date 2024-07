2 Auffälligkeiten der Nvidia-Aktie, die du eventuell kennen soltest!

Es gibt immer wieder Titel, um die an der Börse ein regelrechter Hype entsteht. Was in aller Regel natürlich entsprechende Auswirkungen auf diese Werte hat. Dies drückt sich meistens durch starke Kursanstiege und einen hohen Medienrummel aus.

Auch die Nvidia-Aktie (WKN: 918422) stellt hier zweifelsohne keine Ausnahme dar. Doch gerade hier würde ich das Interesse der Anleger schon als außergewöhnlich beschreiben. Ich möchte dir deshalb zwei Dinge, die mir bei den Papieren aufgefallen sind, auf keinen Fall vorenthalten.

Fulminante Langfristperformance

Gerade erst wurde der langersehnte Aktiensplit durchgeführt, der die Nvidia-Aktie jetzt auch für Kleinanleger wieder bezahlbar macht. Denn nach einem Kursanstieg auf über 1.000 US-Dollar, muss man nun, nachdem sie im Verhältnis 10:1 gesplittet wurde, lediglich 121,00 US-Dollar (25.06.2024) für die Aktie berappen.

Doch dies ist und bleibt natürlich reine Kurskosmetik. Und alle, die jetzt freudig über einen Einstieg nachdenken, sollten sich vor Augen halten, dass die Aktie von Nvidia vor 20 Jahren splitbereinigt bei gerade einmal 14 US-Cent notierte. Hieraus kann man also sofort ableiten, dass man die langfristige Kursentwicklung sicherlich als phänomenal bezeichnen kann.

Um dafür einen besseren Eindruck zu bekommen, habe ich dafür einfach einmal die Ergebnisse verschiedener Anlagezeiträume in die folgende Tabelle übertragen (Stichtag: 25.06.2024).

Investitionszeitpunkt Anlagedauer Endergebnis 25.06.2019 5 Jahre 3095 % 25.06.2014 10 Jahre 25.925 % 25.06.2009 15 Jahre 42.208 % 25.06.2004 20 Jahre 86.329 %

Quelle: www.ariva.de/aktien/nvidia-aktie/kurse/historische-kurse

Also ich weiß nicht, wie du es empfindest. Aber diese hohen Renditen sind meines Erachtens schon etwas Besonderes zu nennen. Ich würde allerdings behaupten, dass die Nvidia-Aktie nicht gerade zum klassischen Investment von Langfristanlegern gehört. Dennoch hätte sich mit einem Einsatz von lediglich 1.000 US-Dollar in den letzten 20 Jahren eine Nvidia-Position im Wert von 864.290 US-Dollar im Depot aufgebaut.

Trotz Kursexplosion keine ausufernde Bewertung

Auch dies ist sicherlich eine interessante Tatsache. Nämlich, dass die Nvidia-Aktie trotz ihrer starken Kursperformance mit einem Wert von 47 kein allzu hohes KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) aufweist. Zumindest nicht für einen Wachstumswert aus dem Hightech-Bereich. Aber immer der Reihe nach.

Das Geschäftsjahr 2024, welches bei Nvidia bereits am 31.01.2024 endete, hat das Unternehmen mit einem Rekordergebnis abgeschlossen. Aus Gesamterlösen von 60,9 Mrd. US-Dollar konnte man dabei einen Nettogewinn von 29,8 Mrd. US-Dollar generieren.

Obwohl diese Zahlen schon fantastisch erscheinen, soll sich laut den Experten von MarketScrener der Umsatz im laufenden Jahr auf 120 Mrd. US-Dollar belaufen und sich damit also nahezu verdoppeln. Noch optimistischer ist man für das Nettoergebnis, welches sogar um 113 % auf einen Betrag von 63,42 Mrd. US-Dollar ansteigen soll.

Man kann so ein voraussichtliches Ergebnis je Aktie (EPS) von 2,54 US-Dollar errechnen. Was geteilt durch den aktuellen Aktienkurs das oben aufgeführte KGV ergibt. Aus den Zahlen wird aber noch etwas ersichtlich. Sie zeigen uns nämlich eine Nettomarge von über 50 % und damit die sehr hohe Profitabilität von Nvidia auf.

Guter Rat ist teuer

So kann man es vielleicht betiteln, wenn es um die Entscheidung geht, wie man bei der Nvidia-Aktie am besten vorgehen könnte. Schaut man auf den schwindelerregenden Kursanstieg, kann hier schnell die Angst vor einem Korrigieren des Aktienkurses aufkommen.

Auf der anderen Seite steht ganz offensichtlich ein weiteres Rekordjahr in Verbindung mit einer nicht übertrieben zu nennenden Bewertung ins Haus. Hinzu kommt die eben durchgeführte Verbilligung der Nvidia-Papiere durch den Aktiensplit. Alles Dinge, welche die Notierung also eventuell weiter in die Höhe treiben könnten.

Ich habe für das richtige Vorgehen leider auch kein Patentrezept zur Hand. Aber vielleicht kann dir ein anderer wichtiger Fakt an dieser Stelle bei einer Entscheidungsfindung helfen. Erst kürzlich lief nämlich die Meldung über die Ticker, dass CEO Jensen Huang im Rahmen eines Handelsplanes Nvidia-Aktien im Wert von 95 Mio. US-Dollar veräußert hat.

Andre Kulpa besitzt keine der erwähnten Aktien. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien.

