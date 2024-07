Grüne planen ebenfalls Fraktions-Sondersitzung am Freitagmorgen zum Haushalt

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Parallel zur Sondersitzung der SPD-Fraktion wollen am Freitagmorgen auch die Grünen im Bundestag zusammenkommen.

Die Fraktion treffe sich um 7 Uhr, sagte die Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Bundestagsfraktion, Irene Mihalic, am Donnerstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters. Es solle über den aktuellen Stand der Haushaltsberatungen gesprochen werden. Die Spitzen der Ampel-Regierung peilen für Freitag an, den Kompromiss in Berlin vorzustellen. Es soll dann auch ein Paket zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts präsentiert werden. Von der FDP-Fraktion ist noch keine Sondersitzung bekannt. Die SPD-Fraktion kommt ebenfalls am Freitag um 7 Uhr zusammen.

(Bericht von Christian Krämer, redigiert von Elke Ahlswede.)