Aktien New York Schluss: Tech-Indizes und S&P 500 bleiben auf Rekordkurs

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Montag ihre Rekordjagd verhalten fortgesetzt. Sowohl der breit aufgestellte S&P 500 als auch die Technologie-Indizes Nasdaq 100 und Nasdaq Composite erreichten Höchststände. Insgesamt hielten sich die Bewegungen in Grenzen. Am Ende gingen die wichtigsten Börsenbarometer wenig verändert aus dem Handel.

Der S&P 500 legte um 0,10 Prozent auf 5.572,85 Punkte zu. Der Nasdaq 100 stieg um 0,23 auf 20.439,54 Punkte und der Nasdaq Composite gewann 0,28 Prozent auf 18.403,74 Punkte. Für den Leitindex Dow Jones Industrial ging es um 0,08 Prozent auf 39.344,79 Punkte nach unten.

Die Anleger blieben grundsätzlich zuversichtlich, nachdem am Freitag der monatliche Arbeitsmarktbericht der Notenbank Argumente für eine erste Zinssenkung noch vor der Präsidentschaftswahl im November geliefert hatte. Damit verbunden ist die Hoffnung auf sinkende Refinanzierungskosten für Unternehmen und Verbraucher. In das Bild passte eine aktuelle Umfrage der regionalen Notenbank von New York, wonach die kurzfristigen Inflationserwartungen der Verbraucher den zweiten Monat in Folge gesunken sind. Gleichwohl wollten die Anleger vor der Veröffentlichung der Verbraucherpreise am Donnerstag und dem Start der Berichtssaison der Unternehmen Ende der Woche offensichtlich keine größeren Engagements eingehen./la/he