Amazon will 1.000 neue Mitarbeiter nahe Rostock einstellen

DUMMERSTORF (dpa-AFX) - Nach Angaben des US-Versandhändlers Amazon sollen in Dummerstorf bei Rostock 1.000 neue Stellen entstehen. Amazon plant, an dem Standort im Herbst ein neues Logistikzentrum zu eröffnen, wie aus einer Mitteilung des Unternehmens hervorgeht. Das Zentrum soll zunächst in den Teilbetrieb gehen. Rund 450 Menschen sollen dieses Jahr eingestellt werden, weitere 550 dann im nächsten Jahr.

Amazon hat nach eigenen Angaben mehr als 40.000 fest angestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Deutschland. Diese arbeiten in 21 Logistikzentren, zehn Sortierzentren und mehr als 60 Verteilzentren./lkm/DP/men