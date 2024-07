Habeck - Erwarte Nachfrage-Push für Elektroautos von den Unternehmen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Stuttgart (Reuters) - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hofft auf eine stärkere Nachfrage nach Elektroautos bei Unternehmen.

Die Bundesregierung verstärke die Abschreibungsbedingungen für Elektrofahrzeuge und weite die Dienstwagenprivilegien auf teurere Fahrzeuge aus, sagte Habeck am am Montag bei der Eröffnung eines Batterie-Forschungszentrum des Stuttgarter Autobauers Mercedes-Benz. "Ich erwarte mir noch mal einen Nachfrage-Push aus den Unternehmen heraus", sagte er. "Jetzt gilt es noch einmal, einen Schub zu geben, dass auch in Deutschland das passiert, was überall in Europa und im Grunde auch außerhalb von Europa passiert, nämlich die Nachfrage nach E-Mobilität wieder hochzuziehen."

Der Elektroautomarkt in Deutschland schwächelt derzeit. Unter anderem der abrupte Wegfall der Umweltprämie Ende 2023 ließ die Nachfrage einbrechen. In den ersten sechs Monaten wurden in der Bundesrepublik 16,4 Prozent weniger Elektroautos erstmals zugelassen als vor Jahresfrist.

(Bericht von Victoria Waldersee, geschrieben von Christina Amann, redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com)