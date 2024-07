Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zum Kompromiss für den Bundeshaushalt

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zum Kompromiss für den Bundeshaushalt:

"Der Entwurf ist allerdings nicht ohne Risiken - gerade wegen der Verteidigungsausgaben. Hinzu kommt, dass das Parlament noch viele Umschichtungen vornehmen wird, das zeichnet sich jetzt schon ab. Der leider schon gewohnte Ampel-Zoff wird also mit hoher Wahrscheinlichkeit noch einsetzen, wenn es nach dem Kabinettsbeschluss in zwei Wochen um die Details geht. Und eins ist auch klar: Trotz der Einmütigkeit am Freitag war der lange Weg zum Haushaltsentwurf erneut keine gute Bewerbung für eine Fortsetzung der Ampelkoalition nach der Wahl."/yyzz/DP/he