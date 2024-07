Insider - Lilium winkt Großauftrag aus Saudi-Arabien

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

München (Reuters) - Dem Flugtaxi-Entwickler Lilium winkt ein Großauftrag der staatlichen saudi-arabischen Fluggesellschaft Saudia.

Der Kunde, der vor eineinhalb Jahren schon eine Grundsatzvereinbarung über den Kauf von 100 Lilium-Jets unterzeichnet hatte, hat Journalisten für den 18. Juli an den Firmensitz von Lilium nach Oberpfaffenhofen bei München eingeladen. Die Fluggesellschaft verspricht dabei "Einblicke in die Fortschritte der Luftfahrt (...) sowie die bevorstehenden Deals von Saudia". Die Einladung liegt der Nachrichtenagentur Reuters vor. Einem Insider zufolge geht es darum, die Vereinbarung mit Lilium in eine feste Bestellung für die senkrecht startenden elektrischen Lufttaxis umzuwandeln.

Lilium wollte sich dazu am Mittwoch nicht konkret äußern. In einer Einladung des Unternehmens hieß es, bei der Veranstaltung werde "eine wichtige Vertragsunterschrift" stattfinden.

Es wäre eine der größten Orders für das junge Unternehmen, das nach eigenen Angaben bisher 780 feste Bestellungen und Absichtserklärungen vorliegen hat. Die Pläne mit Saudia sind darin schon enthalten. Die arabische Fluggesellschaft hatte im November 2022 angekündigt, ein landesweites Streckennetz mit Lilium-Flugtaxis in Saudi-Arabien aufzubauen. Vor einer festen Vereinbarung mit Lilium müsse noch eine Machbarkeitsstudie abgeschlossen und Einigung über die finanziellen Einzelheiten erreicht werden.

Lilium setzt unter anderem auf Anzahlungen von Kunden, um sein Flugtaxi fertigzuentwickeln. Der erste bemannte Flug soll Ende dieses Jahres über die Bühne gehen, bis 2026 soll das Kleinflugzeug serienreif sein.

