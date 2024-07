Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu Nato-Jubiläum

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu Nato-Jubiläum:

"Dieser Nato-Gipfel ist schon deshalb historisch, weil es ein Wort ist, dass das Bündnis über 75 Jahre gehalten hat - in einer Welt, die sich in dieser Zeit mehrfach grundlegend verändert und gewandelt hat. Die Nato ist mit ihrem zentralen Bekenntnis zur gemeinsamen Verteidigung des Bündnisgebietes die Restrisikoversicherung ihrer Mitglieder. Mit dem Beitritt von Schweden und Finnland, die Putin aus ihrer jahrzehntelangen Neutralität in die Nato getrieben hat, ist die Allianz noch stärker geworden. Außer der Ungewissheit ist - global betrachtet - kaum etwas sicher. 75 Jahre nach ihrer Gründung kann die Nato von sich sagen: Würde es sie nicht geben, müsste man sie angesichts der Weltlage erfinden."/yyzz/DP/he