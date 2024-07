Original-Research: Shelly Group AD (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Shelly Group AD - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Shelly Group AD Unternehmen: Shelly Group AD ISIN: BG1100003166 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 11.07.2024 Kursziel: 95,00 BGN Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Bastian Brach EingeLOQED: Akquisition erweitert Shellys Produktportfolio um intelligente Türschlösser Heute gab Shelly die Übernahme der Vermögenswerte des niederländischen Unternehmens LOQED B.V. in Form eines Asset-Deals bekannt. Erste spürbare Umsatz- und Ergebnisbeiträge werden in 2025 erwartet, während in den kommenden Monaten die Integration in die Shelly Plattform im Vordergrund steht. Strategische Rationale: Bereits in der Vergangenheit war Shelly darauf fokussiert, das eigene Produktportfolio stetig auszubauen und um neue Anwendungsbereiche zu erweitern. Neben den Teilbereichen Beleuchtung und Energieverwaltung stand zuletzt v.a. der Bereich Sicherheit im Fokus. Die jüngste Akquisition ermöglicht Shelly einen effizienten Einstieg in den wachsenden Markt für intelligente Türschlösser, indem es die bestehende Technologie von LOQED nutzt und diese weiterentwickelt, was im Vergleich zur vollständigen Eigenentwicklung erhebliche Zeit- und Kostenvorteile mit sich bringt. Der Fokus in der Integrationsphase soll auf der Erweiterung der Kompatibilität mit den gängigen Smart Home-Protokollen (WLAN, z-Wave) sowie der Software-Migration auf das Shelly-OS liegen. Im Segment Sicherheit sehen wir zukünftig eine mögliche Erweiterung des Produktportfolios mit Sicherheitskameras, die Shelly aktuell noch nicht in seinem Sortiment aufweist. Diese wären eine komplementäre Ergänzung zu intelligenten Türschlössern und erfreuen sich u.a. in den USA großer Beliebtheit. Durch ShellyX hätte das Unternehmen jedoch grundsätzlich auch die Möglichkeit, eine 'powered by Shelly'-Lösung mit einem bereits etablierten OEM für Kameras anzubieten. Finanzielle Auswirkungen: Aufgrund der Insolvenz von LOQED ist die Akquisition nicht nur aus strategischer Sicht hoch attraktiv. So liegt der Kaufpreis für das geistige Eigentum (IP) sowie den Zugang zu bestehenden Lieferantenbeziehungen in China bei lediglich 0,15 Mio. EUR. Da in dem Kaufpreis auch die bestehenden Lagerbestände der LOQED-Systeme enthalten sind, könnte der Verkauf dieser Produkte bereits den Kaufpreis decken oder sogar übersteigen. Ein Grund für die attraktiven Konditionen dürfte u.E. sein, dass Shelly die LOQED-Plattform zunächst weiterbetreibt und in die Shelly-Cloud migriert. Mit einem angestrebten Verkaufspreis im Einzelhandel von ca. 200-250 EUR liegt der Preispunkt um Faktor 10-12 oberhalb des aktuellen ASPs i.H.v. rund 20 EUR pro verkauften Shelly-Device (MONe), sodass dieser signifikant steigen könnte. Das enorme Potenzial zeigt sich auch im Vergleich mit dem US-Unternehmen Allegion, welches im vergangenen Jahr einen Umsatz von rund 1,1 Mrd. USD mit elektronischen Türschlössern (umfasst Smart Locks und nicht-smarte Türschlösser) erzielte. Die Akquisition sollte sich u.E. als weiterer Wachstumstreiber erweisen und bestätigt unsere Sichtweise auf die weitere Diversifikation der Erlösströme (siehe Comment vom 10.07.2024). Fazit: Mit der vermeldeten Übernahme bleibt Shelly seiner Akquisitionsstrategie treu. Der Asset-Deal mit LOQED erweitert das eigene Produktportfolio um intelligente Türschlösser und gibt Shelly Zugang zur Produktion und der IP, auf der das Unternehmen die Weiterentwicklung aufbauen kann. Durch den attraktiven Kaufpreis sollte sich das Investment in kürzester Zeit rentieren und langfristig zur Wachstumsstory beitragen. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel i.H.v. 95,00 BGN. 