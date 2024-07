OTS: H&A Global Investment Management GmbH / HAGIM-Kooperation mit China ...

HAGIM-Kooperation mit China Merchant Capital führt zu erstem Infrastrukturinvestment in Asien! Frankfurt am Main (ots) - Nachdem die HAGIM beim Besuch von CEO Thomas Herbert im Januar 2024 in China eine enge Zusammenarbeit mit China Merchant Capital im Bereich Infrastruktur vereinbart hat, wurde jetzt die erste gemeinsame Investition getätigt. Finden Sie hier (https://www.ha-gim.com/hagim-kooperation-mit-china-merchant-capita) alle relevanten Informationen rund um das geplante Investment: Wir wünschen viel Freude beim Lesen! Pressekontakt: Kan Feng +49 69 8700 847-587 mailto:kan.feng@ha-gim.com Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/156909/5821313 OTS: H&A Global Investment Management GmbH