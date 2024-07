EQS-Adhoc: IONOS Group SE mit vorläufigen Halbjahresergebnissen. Umsatzprognose leicht reduziert, Ergebniserwartung unverändert.

EQS-Ad-hoc: IONOS Group SE / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Prognoseänderung

IONOS Group SE mit vorläufigen Halbjahresergebnissen. Umsatzprognose leicht reduziert, Ergebniserwartung unverändert.



+ 180.000 Kunden auf 6,28 Mio. (H1 2023: 6,10 Mio. Kunden)

+ 6,1 % Umsatz auf 751,7 Mio. € (H1 2023: 708,6 Mio. €)

+ 8,6 % bereinigtes EBITDA auf 218,1 Mio. € (H1 2023: 200,8 Mio. €)

Umsatzprognose 2024: ca. 9 % Wachstum (bisher ca. 11 %)

EBITDA-Prognose 2024: unverändert 450 Mio. €

Karlsruhe / Berlin, 12. Juli 2024. Die IONOS Group SE, der führende europäische Digitalisierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen, gibt vorläufige Halbjahresergebnisse 2024 bekannt.

Die vorläufigen Umsatzerlöse stiegen im 1. Halbjahr 2024 um 6,1 % auf 751,7 Mio. € (H1 2023: 708,6 Mio. €). Während sich die Umsatzerlöse im Kerngeschäft in den ersten sechs Monaten 2024 plangemäß entwickelten, blieben die Umsätze im margenschwächeren Aftermarket-Geschäft aufgrund von temporären Phasing-Effekten im Zusammenhang mit einer Produkt-Neueinführung hinter den Erwartungen zurück. Obwohl die Gesellschaft im weiteren Jahresverlauf wieder ein deutliches Umsatzwachstum im Aftermarket-Geschäft erwartet, wird der Geschäftsplan 2024 voraussichtlich nicht mehr erreicht werden können.

Daher passt die Gesellschaft die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2024 an und erwartet nunmehr insgesamt ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von ca. 9 % (bisher: ca. 11 %; 2023: 1,423 Mrd. €).

Das bereinigte EBITDA stieg im 1. Halbjahr 2024, bei zeitlich veränderten Marketingausgaben, plangemäß um 8,6 % auf 218,1 Mio. € (H1 2023: 200,8 Mio. €).

Die bereinigte EBITDA-Marge soll 2024 bei ca. 29 % (bisher ca. 28,5 %; 2023: 27,4 % ) liegen, wodurch ein bereinigtes EBITDA von unverändert ca. 450 Mio. € (2023: 390,3 Mio. €) erwirtschaftet werden soll.

Für 2025 plant IONOS ein prozentuales Umsatzwachstum von ca. 10 % und eine weitere Steigerung der bereinigten EBITDA-Marge auf ca. 30 %.



Presse:

Andreas Maurer

press@ionos-group.com

Telefon +49 721 50957968



Investor Relations:

Stephan Gramkow

investor-relations@ionos-group.com

Telefon +49 721 50957097

Hinweis

Im Sinne einer klaren und transparenten Darstellung werden in den Jahres- und Zwischenabschlüssen der IONOS Group SE sowie in Ad-hoc-Mitteilungen nach Art. 17 MAR – neben den nach International Financial Reporting Standards (IFRS) geforderten Angaben – weitere finanzielle Kennzahlen wie z. B. EBITDA, EBITDA-Marge, bereinigtes EBITDA sowie bereinigte EBITDA-Marge angegeben. Informationen zur Verwendung, Definition und Berechnung dieser Kennzahlen stehen im Konzernabschluss 2023 der IONOS Group SE.

