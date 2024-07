EQS-PVR: Medios AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: Medios AG

Medios AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



12.07.2024 / 11:45 CET/CEST

Medios AG: Veröffentlichung gemäß § 43 Abs. 2 WpHG

Wir nehmen Bezug auf die Mitteilung gemäß § 43 Abs. 1 S. 2 WpHG vom 11. Juli 2024 sowie die Stimmrechtsmitteilungen gemäß §§ 33, 34, 37 WpHG vom 20. Juni 2024 der

Luxunion S.A., Foyer Finance S.A., Luxempart S.A. und der Luxempart Invest S.ár.l (zusammen: „Luxempart“).

in Zusammenhang mit deren wesentlichen Beteiligung an der Medios AG, HRB 246626 B, Berlin, ISIN DE000A1MMCC8, und die hierauf erfolgte Veröffentlichung vom 21. Juni 2024 der Medios AG gemäß § 40 Abs. 1 Satz 1 WpHG.

Luxempart hat am 19. Juni 2024 die Schwelle von 10 % der Stimmrechte aus Aktien überschritten und hält gegenwärtig direkt über die Luxempart Invest S.ár.l 14,90 % (3.800.296 Stimmrechte) an der Medios AG. Mit der Überschreitung des Schwellenwerts hat die Luxempart uns am 11. Juli 2024 gem. § 43 Abs. 1 S. 2 WpHG über Folgendes informiert.

1. Zu den mit dem Erwerb von Stimmrechten verfolgten Zielen

a) Die Investition dient der langfristigen Umsetzung strategischer Ziele sowie der Erzielung von Handelsgewinnen;

b) Luxempart schließt nicht aus, in Abhängigkeit von der Markt- und Unternehmensentwicklung weitere Stimmrechte zu erwerben;

c) Luxempart unterstützt den Aufsichtsrat langfristig bei der Förderung eines unternehmerischen Ansatzes. Als wesentliche Aktionärin der Medios AG strebt Luxempart eine angemessene Vertretung im Aufsichtsrat an;

d) Luxempart unterstützt die Verbesserung der Kapitaleffizienz der Medios AG im Sinne einer langfristig wertorientierten Unternehmensführung. Eine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der Medios AG, insbesondere des Verhältnisses zwischen Eigen- und Fremdmittelfinanzierung und der Dividendenpolitik, strebt die Luxempart gegenwärtig nicht an.

2. Herkunft der verwendeten Mittel gem. § 43 Abs. 1 Satz 4 WpHG

Der vorausgehende Erwerb von Stimmrechten durch Luxempart erfolgte unter Einsatz von Eigenmitteln.

Medios AG
Heidestraße 9
10557 Berlin
Deutschland

1945347 12.07.2024 CET/CEST